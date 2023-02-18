"Никакой помощи ВС РФ не было": "Ашан" отреагировал на расследование Bellingcat

В компании заявили, что сеть супермаркетов лишь "оказывает помощь" гражданскому населению России, а никаких благотворительных сборов во благо армии вторжения не было организовано сотрудниками Auchan Retail.

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Французская сеть супермаркетов "Ашан" отреагировала на расследование группы Bellingcat о том, что она посылала гуманитарную помощь ВС РФ. Так, в официальном заявлении компания отрицает эту информацию.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", — заявили в компании.

В документе также говорится, что сеть супермаркетов лишь "оказывает помощь" гражданскому населению России, а никаких благотворительных сборов во благо армии вторжения не было организовано.

В Auchan Retail завили, что еще в марте 2022 года мэрия города Санкт-Петербуг сделала заказ на "сбор помощи для населения", однако в перечне товаров не было таких, которые могли бы быть предназначены для военных России.

Кроме того, компания также отрицает размещение у себя пунктов сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

Также в компании заявили, что в Самаре владелец торгового центра Kosmoport по своей единственной инициативе создал точку сбора в здании ТЦ, однако не в супермаркете "Ашан".

"Команды Auchan не оказывали никакой помощи или имели возможность вмешиваться в эту инициативу", — сказано в сообщении.

Напомним, что расследователи из Bellingcat, The Insider и Le Monde заявили, что "Ашан" поставлял товары ВС РФ и помогал мобилизовать своих сотрудников. Руководство компании, как говорится в расследовании, собирало и передавало данные о своих сотрудниках. Подчиненным выдавали на рабочих местах повестки и предлагали уволиться, чтобы не быть призванными в армию.

Также Фокус писал, что в апреле 2022 года торговая сеть Auchan Retail International заявила о частичной приостановке работы на территории РФ. Компания на фоне критики решила прекратить поставки и остановить инвестиции в Россию. Украинский офис французского ритейлера также пообещал, что Auchan Retail International не будет открывать новые магазины в РФ.