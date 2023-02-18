"Жодної допомоги ЗС РФ не було": "Ашан" відреагував на розслідування Bellingcat

У компанії заявили, що мережа супермаркетів лише "надає допомогу" цивільному населенню Росії, а жодних благодійних зборів на благо армії вторгнення не було організовано співробітниками Auchan Retail.

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Французька мережа супермаркетів "Ашан" відреагувала на розслідування групи Bellingcat про те, що вона надсилала гуманітарну допомогу ЗС РФ. Так, в офіційній заяві компанія заперечує цю інформацію.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", — заявили в компанії.

У документі також йдеться, що мережа супермаркетів лише "надає допомогу" цивільному населенню Росії, а жодних благодійних зборів на благо армії вторгнення не було організовано.

В Auchan Retail завили, що ще у березні 2022 року мерія міста Санкт-Петербуг зробила замовлення на "збір допомоги для населення", однак у переліку товарів не було таких, які могли б бути призначені для військових Росії.

Крім того, компанія заперечує розміщення у себе пунктів збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Також у компанії заявили, що у Самарі власник торгового центру Kosmoport за своєю єдиною ініціативою створив точку збору у будівлі ТЦ, проте не в супермаркеті "Ашан".

"Команди Auchan не надавали жодної допомоги або мали можливість втручатися в цю ініціативу", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що розслідувачі з Bellingcat, The Insider та Le Monde заявили, що "Ашан" постачав товари ЗС РФ і допомагав мобілізувати своїх співробітників. Керівництво компанії, як мовиться в розслідуванні, збирало та передавало дані про своїх співробітників. Підлеглим видавали на робочих місцях повістки та пропонували звільнитися, щоб не бути покликаними до армії.

Також Фокус писав, що у квітні 2022 року торговельна мережа Auchan Retail International заявила про часткове призупинення роботи на території РФ. Компанія на тлі критики вирішила припинити постачання та зупинити інвестиції до Росії. Український офіс французького ритейлера також пообіцяв, що Auchan Retail International не відкриватиме нових магазинів у РФ.