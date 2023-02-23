"Як за смертю посилати": "Ашан" потрапив до списку міжнародних спонсорів війни, — НАЗК

В антикорупційному агентстві підрахували, що лише у 2020 році російська філія компанії Auchan заплатила до бюджету країни-агресора 167 млн доларів.

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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan, яка володіє мережею гіпермаркетів в Україні, до списку міжнародних спонсорів війни. Приводом для такого рішення став той факт, що компанія не закрила свій бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це 23 лютого повідомила пресслужба НАЗК.

"Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста і не закрила свій бізнес в РФ", — пояснили в агентстві.

У публікації було звернуто увагу на журналістські розслідування Insider, Le Monde та Bellingcat, де було встановлено, що з початку війни російська дочірня компанія Auchan нібито постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги, а також допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх працівників.

"Вираз "Тебе в магазин, як за смертю посилати" ще ніколи не був настільки правдивим. Тому що деякі компанії справді приносять смерть і страждання фінансуючи війну проти України, поки продовжують працювати в державі-терористі рф і платять там податки", — йдеться в повідомленні.

У НАЗК підрахували, що для Auchan російський ринок стоїть на другому місці за обсягами збуту після Франції. Лише в 2020 році російська філія компанії заплатила до бюджету РФ 167 млн доларів. Ця сума еквівалентна вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет класу "Калібр" і 477 тисяч автоматів АК-74.

"Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців", — наголосив керівник НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, керівництво компанії 18 лютого відреагувало на розслідування журналістів щодо діяльності компанії у Росії. В офіційній заяві було сказано, що жодних благодійних зборів на користь російської армії співробітниками компанії не було організовано.