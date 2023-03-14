"Місія триває": "Ашан" пояснив, чому не йде з російського ринку

У компанії заперечують відкриття нових магазинів на території країни-агресорки та зазначають, що змушені залишитися на російському ринку, аби забезпечити громадян якісними продуктами.

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Французький ритейлер Auchan (Ашан) пояснив свою присутність на російському ринку тим, що їхні магазини також працюють і в Україні. Про це повідомляється у заяві компанії 12 березня.

В "Ашан" поскаржилися на те, що західні ЗМІ поширили нібито неправдиву інформацію, що компанія відкриває нові магазини в РФ та продовжує інвестиції в Росії. Насправді, пояснюють в "Ашані", просто провели ребрендинг вже наявної в Росії мережі — "Мой Ашан". Також в компанії запевнили, що припинили усі інвестиції у свою російську "дочку".

"Auchan Retail" залишається вірним своєму зобов’язанню залишатися відкритим в Україні та Росії, дозволяючи цивільному населенню цих країн і надалі мати доступ до якісного харчування за найкращою ціною. Ця місія триває", — йдеться в заяві.

Французька компанія "Ашан" під час повномасштабного вторгнення безплатно постачала товари для ЗС РФ на окупованих територіях України та допомагала ЗС РФ набирати мобілізованих із переліку своїх співробітників, повідомляли розслідувачі Bellingcat, The Insider та Le Monde.

Своєю чергою в "Ашані" заперечили інформацію озвучену в розслідуванні. В компанії заявили, що здивовані цими звинуваченнями та повідомили що надавали допомогу лише цивільному населенню, а жодних благодійних зборів на ЗС РФ не було організовано.

Національне агентство із запобігання корупції внесло Auchan до списку міжнародних спонсорів війни. Приводом для такого рішення став той факт, що компанія не закрила свій бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну і сплатила до бюджету РФ за рік понад 167 мільйонів доларів.