"Думали, что делать с Украиной": глава разведки РФ Нарышкин заявил, что говорил с начальником ЦРУ

По словам Нарышкина, Бернс позвонил, чтобы обсудить военный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, но большая часть разговора была об Украине.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что говорил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня о войне в Украине. Об этом пишет российские пропагандистское издание ТАСС.

Сообщается, что Нарышкин и Бернс говорили по телефону и "думали, что делать с Украиной". Беседа продолжалась около часа.

По словам Нарышкина, Бернс позвонил, чтобы обсудить военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 24 июня. Однако в основном говорили именно о российском вторжении в Украину.

"Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины", — сказал Нарышкин.

Кроме того, глава внешней разведки РФ также добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.

Отметим, что впервые о разговоре Нарышкина с Бернсом сообщило американское WSJ 30 июня.

Напомним, что американские журналисты ранее писали, что в июне глава ЦРУ ездил в Киев, где обсуждал принуждение РФ к переговорам на условиях Украины. Тогда сообщалось, что в Украине считают, что открытые переговоры с РФ возможны только после успешного контрнаступления ВСУ и Москва почувствует реальную угрозу. Этого возможно достичь уже к концу 2023 года.

Однако у Зеленского назвали возможный визит главы ЦРУ в Киев конспирологией. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Украине продолжается большая война и она не имеет ни одного компромиссного сценария. Версии СМИ о тайных визитах людей из Запада он считает инфантилизмом.

Кроме того, журналисты писали, что военную помощь Украине контролирует ЦРУ, а не Пентагон. Так, разведка США активно вовлечена в войну в Украине и не хочет выхода ситуации из-под контроля.