Ограничения установил Байден: военную помощь Украине контролирует ЦРУ, а не Пентагон, — СМИ

Источники журналистов отмечают, что разведка США активно вовлечена в войну в Украине и не хочет выхода ситуации из-под контроля.

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Передачей военной помощи Украине занимается Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а не военные Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Newsweek.

Американское издание пишет, что Украина находится в разработке ЦРУ, а то, что должны осуществлять американские военные, тайно проводится силами разведуправления.

"Сотрудники ЦРУ могут делать — то, что не могут военные США. В том числе внутри Украины. С другой стороны, военным запрещен въезд в Украину, за исключением строгих указаний, которые должны быть утверждены Белым домом. Это ограничивает Пентагон небольшим количеством персонала посольства в Киеве. Newsweek не смог установить точное количество сотрудников ЦРУ в Украине, но источники предполагают, что оно составляет менее 100", — пишет издание.

Отмечается, что все операции ЦРУ были строго регламентированы. Таким образом, объясняется и недавний тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев. Издание сообщает, что он неоднократно после начала войны РФ против Украины ездил в Киев.

Источники Newsweek также отмечают, что ЦРУ, активно вовлеченное в конфликт, не хочет его выхода из-под контроля.

Отмечается, что многое из того, что США делают для помощи Украине, держится в секрете. Согласно данным издания, все действия, которые осуществляются, должны соответствовать ограничениям, установленным американским лидером Джо Байденом.

"Поскольку через Восточную Европу начали поступать оружия на миллиарды долларов, еще одним вопросом, над которым работает ЦРУ, является борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой. Это предполагает не только учет того, куда идет оружие, но и пресечение краж и откатов, связанных с перемещением такого количества материальных средств в Украину", — пишет издание.

Сейчас, более чем через год после вторжения, Соединенные Штаты поддерживают две большие сети, одну публичную и другую тайную. Корабли доставляют грузы в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, и эти грузы транспортируются грузовиками, поездами и по воздуху в Украину. Однако тайно флот коммерческих самолетов пересекает Центральную и Восточную Европу, транспортируя оружие и поддерживая операции ЦРУ.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что большая часть сети была успешно скрыта, и что было неправильно предполагать, что российская разведка знает подробности усилий ЦРУ. В Вашингтоне считают, что если бы маршрут поставки был известен, Россия атаковала бы хабы и маршруты, сказал чиновник.

Напомним, что 5 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине каждый раз приходится выбивать помощь из западных партнеров, пока РФ продолжает разрушать украинские города.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказывается финансировать поставки оружия Украине, пока украинские власти не исключат банк OTP из списка международных спонсоров войны.