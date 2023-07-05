Украине приходится "выгрызать зубами" каждое решение о поставках оружия, — Подоляк

По словам советника главы ОП, Запад вытащил "золотой лотерейный билет", когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину. Они получили шанс ослабить своего противника чужими руками, но вместо этого продолжаются сомнения.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о том, как тяжело выбивать помощь из западных партнеров, пока РФ продолжает разрушать украинские города. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 5 июля.

По его словам, Украина продолжает вести борьбу за свое существование, уничтожает собственными силами потенциал главного врага Запада, ведет борьбу на своей территории и теряет людей. В это время союзники никак не могут решиться на принятие решений, которые бы значительно облегчили борьбу.

"Только представьте: по глупости ваших врагов вам удастся вытащить золотой лотерейный билет. Все, что вам нужно – принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, обновив собственные склады. И вы… сомневаетесь. Каждое решение приходится буквально выгрызать зубами", — говорится в сообщении.

Михаил Подоляк отмечает, что уходят месяцы на то, чтобы договориться хоть о чем-то, а все это жизни и новые разрушения городов.

За время полномасштабной войны, отметил советник главы ОП, украинский народ напомнил всему западному миру кем он является и на чем основывается, а также продолжает демонстрировать политическим элитам из чего состоит настоящая воля и ответственность.

Напомним, 1 июля сообщалось, что Михаил Подоляк раскритиковал Венгрию за поддержку РФ. По его словам, Будапешт прямым текстом говорит о том, что нельзя допустить поражения РФ, а также блокирует транши помощи для Киева. Тем временем Украина, несмотря на войну, продолжает реализовывать реформы. Это все наглядно показывает, кто из стран достоин членства в ЕС.