Україні доводиться "вигризати зубами" кожне рішення про постачання зброї, — Подоляк

За словами радника глави ОП, Захід витягнув "золотий лотерейний квиток", коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Вони отримали шанс послабити свого противника чужими руками, але замість цього тривають сумніви.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про те, як важко вибивати допомогу із західних партнерів, поки РФ продовжує руйнувати українські міста. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 5 липня.

За його словами, Україна продовжує вести боротьбу за своє існування, знищує власними силами потенціал головного ворога Заходу, веде боротьбу на своїй території та втрачає людей. У цей час союзники ніяк не можуть зважитися на ухвалення рішень, які б значно полегшили боротьбу.

"Лише уявіть: через дурість ваших ворогів вам щастить витягнути золотий лотерейний білет. Усе, що вам треба, – ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь. Кожне рішення доводиться буквально вигризати зубами", — йдеться в повідомленні.

Михайло Подоляк зазначає, що йдуть місяці на те, щоб домовитися хоч про щось, а все це життя і нові руйнування міст.

За час повномасштабної війни, зауважив радник глави ОП, український народ нагадав усьому західному світові, ким він є і на чому ґрунтується, а також продовжує демонструвати політичним елітам, з чого складається справжня воля і відповідальність.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що Михайло Подоляк розкритикував Угорщину за підтримку РФ. За його словами, Будапешт прямим текстом говорить про те, що не можна допустити поразки РФ, а також блокує транші допомоги для Києва. Тим часом Україна, незважаючи на війну, продовжує реалізовувати реформи. Це все наочно показує, хто з країн гідний членства в ЄС.