"Україна більше відповідає цінностям ЄС": Подоляк розкритикував Угорщину за підтримку РФ

За словами радника глави ОП, Будапешт прямим текстом говорить про те, що не можна допустити поразки РФ, а також блокує транші допомоги для Києва. Тим часом Україна, незважаючи на війну, продовжує реалізовувати реформи.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився стосовно рішення уряду Угорщини блокувати допомогу ЄС для Києва. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 1 липня.

За його словами, всі ті, хто зневажливо ставиться до цінностей Європейського союзу, підтримують російську агресію в Україні. У країн альянсу має бути спільна позиція, адже саме це лежить в основі об'єднання Європейського континенту.

При цьому, деякі країни так не вважають, пише Михайло Подоляк, маючи на увазі Угорщину та її уряд.

"Україна, попри воєнний стан, реалізує реформи, щоб відповідати високим стандартам ЄС. Водночас членом ЄС є Угорщина, яка блокує санкційні заходи проти Росії та вимагає не допустити поразки агресора", — йдеться в повідомленні.

В Офісі президента вважають, що це рішення Будапешта є показовим і свідчить про те, що Україна більше відповідає європейському альянсу.

"Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени", — підсумував Михайло Подоляк.

Це була відповідь прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який заявив, що країна не збільшуватиме фінансування для України в рамках Європейського союзу і допомоги чекати від них не варто.

"Зрозуміло одне, ми, угорці… не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько 70 млрд євро", — заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, 27 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан принижує європейські цінності, озвучуючи тези російської пропаганди, коли мова заходить про Україну.