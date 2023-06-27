"Відверто принижує": у Зеленського відповіли на слова Орбана про суверенітет України

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, угорський прем'єр суперечить європейським цінностям і шкодить репутації своєї країни, повторюючи пропаганду РФ.

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Прем'єр-міністр Угорщини принижує європейські цінності, озвучуючи пропагандистські тези Російської Федерації про Україну. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter 27 червня.

Як зазначає Подоляк, Україна є суб'єктною та суверенною державою. Про це свідчить той факт, що наша країна вже тривалий час протистоїть Російській Федерації.

"Обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням півсвіту", — констатував радник глави ОП

На думку Михайла Подоляка, угорський прем'єр не поважає свою країну і цинічно знищує її репутацію, повторюючи російську пропаганду.

"Питання в тому, наскільки суб'єктний сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів..." — підсумував Подоляк.

Подоляк звернувся до Орбана

Що сказав Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю виданню Bild від 27 червня заявив, що Україна не є суверенною країною. Він також назвав співпрацю між Києвом і Заходом "провалом".

"Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть боротися тільки тому, що ми підтримуємо їх у країнах. Тому, якщо американці вирішать, що вони хочуть миру, буде мир", — сказав Орбан про Україну.

Віктор Орбан також сказав, що, на його думку, військовий заколот Євгена Пригожина в Росії тільки зміцнив позиції російського президента Володимира Путіна. Він заявив, що президент РФ стабільний і популярний.

Раніше, 19 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Віктор Орбан був особисто зацікавлений у вивезенні 11 полонених захисників із РФ до Угорщини. Він назвав переміщення українських військових "таємною операцією", у якій брали участь і "інші гравці".