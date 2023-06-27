"Це не наша війна": Орбан заявив, що Україна не має шансів перемогти, а Путін — "обраний"

Угорський прем’єр впевнений, що українські воїни "закінчаться" раніше за російських, і це визначить результат війни. На його думку, США можуть припинити підтримку України вже зараз і тоді настане "мир".

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає можливою перемогу України у війні, розв’язаній Росією. Про це відомо з його інтерв’ю виданню Bild, опублікованого 27 червня.

"Я не хочу виступати як людина, яка не сподівається, що українці мають шанс вижити. Але я стою на ґрунті реальності. Реальність така, що співпраця між Україною та Заходом — це провал", — заявив він.

Угорський прем’єр зазначив, що фінансова та інформаційна підтримка, а також віра в перемогу українців свідчать про відсутність розуміння ситуації. Політик переконаний, що такий фінал російсько-української війни неможливий.

"Я говорю про результат війни, і проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж росіяни, і це буде вирішальним фактором, зрештою", — пояснив він.

Орбан підкреслив, що він закликає до миру та описав "наслідки" продовження війни для України. На його думку, держава лише втратить кошти та життя, а також зазнає руйнації. Він запевнив, що єдиним виходом нібито є припинення вогню.

"Україна більше не є суверенною країною. Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть боротися лише тому, що ми підтримуємо їх у країнах. Тож, якщо американці вирішать, що вони хочуть миру, буде мир", — заявив прем’єр-міністр.

Орбан — прихильник Путіна

Окрім "низьких шансів" України на перемогу угорський прем’єр висловився і щодо нещодавніх подій на території Росії. Він зізнався, що не вважає військовий заколот Євгена Пригожина важливим через нібито стабільний контроль Кремля за ситуацією в країні-агресорці.

"Росія працює не так, як ми. Конструкції в Росії дуже стабільні. Вони базуються на армії, спецслужбах, поліції, тому це інша країна — це військова країна", — зазначив він.

Орбан переконаний, що РФ не можна порівнювати з європейськими країнами через іншу структуру та "потужність". Президента Володимира Путіна він вважає обраним.

"Він стабільний, він обраний лідер Росії, і він популярний, а структури, які стоять за ним, досить сильні", — підкреслив прем’єр.

Політик повідомив, що для нього Путін попри виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер воєнним злочинцем не є. Він пояснив свою позицію потребою проведення перемовин між Росією та Україною, яке нібито ускладнює такий статус лідера однієї зі сторін конфлікту.

"Ми можемо говорити про воєнні злочини після війни. Якщо ви хочете припинити вогонь, а потім домовитись, ми повинні переконати тих, хто бере участь у конфлікті, сісти за стіл переговорів. Запросити їх за стіл і сказати: "Підійди до столу — і я тебе заарештую" — не дуже гарна ідея", — сказав Орбан.

Нагадаємо, дослідження показало, що попри антиукраїнські заяви Орбана більшість угорців вважають за необхідне підтримувати біженців.

На думку президента Центру європейських і трансатлантичних досліджень Олексія Коломійця, Орбан залежить від Росії та робить гучні заяви для привернення уваги.