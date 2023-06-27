"Это не наша война": Орбан заявил, что Украина не имеет шансов победить, а Путин — "избранный"

Венгерский премьер уверен, что украинские воины "закончатся" раньше российских, и это определит исход войны. По его мнению, США могут прекратить поддержку Украины уже сейчас, и тогда наступит "мир".

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает возможной победу Украины в войне, развязанной Россией. Об этом известно из его интервью изданию Bild, опубликованного 27 июня.

"Я не хочу выступать как человек, который не надеется, что украинцы имеют шанс выжить. Но я стою на почве реальности. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом — это провал", — заявил он.

Венгерский премьер отметил, что финансовая и информационная поддержка, а также вера в победу украинцев свидетельствуют об отсутствии понимания ситуации. Политик убежден, что такой финал российско-украинской войны невозможен.

"Я говорю о результате войны, и проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян, и это будет решающим фактором, в конце концов", — объяснил он.

Орбан подчеркнул, что он призывает к миру и описал "последствия" продолжения войны для Украины. По его мнению, государство только потеряет средства и жизни, а также подвергнется разрушению. Он заверил, что единственным выходом якобы является прекращение огня.

"Украина больше не является суверенной страной. Они не имеют денег. Они не имеют оружия. Они могут бороться только потому, что мы поддерживаем их в странах. Поэтому, если американцы решат, что они хотят мира, будет мир", — заявил премьер-министр.

Орбан — сторонник Путина

Кроме "низких шансов" Украины на победу венгерский премьер высказался и относительно недавних событий на территории России. Он признался, что не считает военный мятеж Евгения Пригожина важным из-за якобы стабильного контроля Кремля за ситуацией в стране-агрессоре.

"Россия работает не так, как мы. Конструкции в России очень стабильные. Они базируются на армии, спецслужбах, полиции, поэтому это другая страна — это военная страна", — отметил он.

Орбан убежден, что РФ нельзя сравнивать с европейскими странами из-за другой структуры и "мощности". Президента Владимира Путина он считает избранным.

"Он стабилен, он избранный лидер России, и он популярен, а структуры, которые стоят за ним, достаточно сильные", — подчеркнул премьер.

Политик сообщил, что для него Путин несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер военным преступником не является. Он объяснил свою позицию необходимостью проведения переговоров между Россией и Украиной, которое якобы усложняет такой статус лидера одной из сторон конфликта.

"Мы можем говорить о военных преступлениях после войны. Если вы хотите прекратить огонь, а потом договориться, мы должны убедить тех, кто участвует в конфликте, сесть за стол переговоров. Пригласить их за стол и сказать: "Подойди к столу — и я тебя арестую" — не очень хорошая идея", — сказал Орбан.

Напомним, исследование показало, что несмотря на антиукраинские заявления Орбана большинство венгров считают необходимым поддерживать беженцев.

По мнению президента Центра европейских и трансатлантических исследований Алексея Коломийца, Орбан зависит от России и делает громкие заявления для привлечения внимания.