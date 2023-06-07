Финансовая зависимость: эксперт назвал рычаги, через которые Кремль влияет на Виктора Орбана

По мнению эксперта Алексея Коломийца, Орбан пытается сохранить сотрудничество с РФ, поскольку Венгрия финансово зависит от России. Делая громкие заявления политик пытается выбраться из изоляции.

Related video

Причиной скандальных заявлений венгерского правительства являются не только кремлевские нарративы, но и личная позиция премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в комментарии Фокусу рассказал президент Центра европейских и трансатлантических исследований Алексей Коломиец.

По мнению эксперта, таким образом, Орбан пытается выйти из политической изоляции и привлечь к себе внимание.

"Я не думаю, что Орбан получит прямые указания из Кремля. Но он, действительно, очень зависит от РФ. Россия покрывает и личные потребности Орбана. Из-за этого он оказался в изоляции. А такой опытный политик как Орбан, находясь уже длительное время в определенной изоляции, может делать определенные шаги спонтанно, делать громкие заявления для привлечения внимания. Но политический вес Венгрии минимален. На нее подавляющее большинство стран не обращает внимание", — объясняет Коломиец.

По информации эксперта, примером таких громких заявлений венгров является анонсированный несколько раз визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. С начала полномасштабного вторжения он ни разу не был в Украине в то время, как большинство мировых лидеров посещали Киев.

По сообщениям главы МИД Венгрии Сиярто, визит готовился — Орбана пригласил лично Зеленский во время встречи с ним в феврале 2023 года в Брюсселе. Однако отметил, что такой визит состоится "после выполнения всех предпосылок".

"По мнению аналитиков, причину поведения Орбана можно легко объяснить. Венгерский премьер пытается сохранить сотрудничество с РФ, ведь Венгрия финансово зависит от России. В первую очередь от дешевой для нее нефти и газа, о которых Орбан имеет договоренности с Путиным", — отмечает эксперт.

Он пояснил, что Венгрия сотрудничает с РФ в области атомной энергии. К примеру, она имеет построенную Россией атомную станцию — "Пакш". Эта станция производит половину всей электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России. Ее планируют расширить вместе с "Росатомом". Об этом говорил министр иностранных дел Петер Сиярто после встречи с Генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Будапеште.

Позиция Орбана по отношению к Украине

14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

23 мая, Орбан заявил, что война может быть остановлена только тогда, когда Россия достигнет соглашения с США.

Больше читайте в материале Фокуса " Российский агент: почему венгерский премьер Орбан поддерживает линию Путина и мешает Украине ".