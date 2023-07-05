Венгрия отказывается финансировать поставки оружия Украине: в МИД назвали причину

Решение Украины внести OTP Bank в перечень международных спонсоров войны в Будапеште считают скандальным и неприемлемым.

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Венгрия не намерена способствовать финансированию Европейским Союзом поставок оружия в Украину, пока украинская власть не исключит банк OTP из списка международных спонсоров войны. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Világgazdaság.

Он назвал наиболее возмутительной ситуацию в отношении этого учреждения. Будапешт считает такое решение скандальным и неприемлемым.

Сийярто отметил, что Венгрия делает все возможное для помощи украинскому народу. По его словам, венгерский народ якобы расплачивается за войну, к которой не имеет отношения, а крупнейший венгерский банк занесен в такой позорный список, поэтому реакция соответствующая.

"Наша позиция четкая: пока OTP не будет изъято из этого списка, Венгрия не будет способствовать никакому дополнительному финансированию ЕС для поставки оружия Украине", — пояснил он.

Банк OTP в "черном списке"

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в мае объявило, что внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Специалисты определили, что финансовое учреждение и в дальнейшем осуществляет работу в России и признает "независимость" оккупированных Россией частей Луганской и Донецкой областей. Кроме того, венгерский банк может предоставлять льготные условия кредитования военнослужащим РФ.

Венгрия впоследствии заблокировала транш военной помощи Украине от фонда ЕС в связи с этим решением. Страна не поддержала выплату очередного транша военной помощи Украине от фонда ЕС (EPF) в размере около 500 млн евро из-за занесения украинцами венгерского OTP Bank в черный список.

Напомним, Венгрия заявила, что намерена пролонгировать освобождение от санкций против России еще на год. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, венгерской компании MOL нужен еще год, чтобы профинансировать строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Словакии.