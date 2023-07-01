"Интрижные описания": у Зеленского назвали возможный визит главы ЦРУ в Киев конспирологией

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Украине продолжается большая война и она не имеет ни одного компромиссного сценария. Версии СМИ о тайных визитах людей из Запада он считает инфантилизмом.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о материале западных журналистов, которые написали о визите главы Центрально разведывательного управления США (ЦРУ) в Киев. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" 1 июля.

По его словам, подача информации о том, что глава американской разведки Уильям Бернс тайно посещал Украину в начале июня, похожа на конспирологию с инфантилизмом.

"Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания — они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария", — говорится в сообщении.

Речь идет о материале издания The Washington Post. Журналисты убеждены, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы тайно приезжал в Киев для того, чтобы обсудить лично контрнаступление украинских защитников на фронте, а также возможные мирные переговоры с РФ, которые если и состоятся, то на условиях Украины.

Отдельно в материале отметили, что если ВСУ добьются поставленных целей и Российская Федерация почувствует реальную угрозу для себя, соглашения можно достичь к концу 2023 года.

Эта информация не подтверждена американской стороной, а в Офисе президента и вовсе ее опровергли.

Напомним, 20 июня сообщалось, что российский президент Владимир Путин хотел убить агента ЦРУ в Майами, шантажируя ученого из Мексики. Источники рассказали медиа, как российская разведка в течение нескольких лет стремилась наказать своего бывшего сотрудника и прибегла к привлечению иностранца для подготовки ликвидации на территории США. Операция провалилась из-за найденного фото в телефоне.