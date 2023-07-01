"Інтрижні описи": у Зеленського назвали можливий візит глави ЦРУ до Києва конспірологією

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, в Україні триває велика війна і вона не має жодного компромісного сценарію. Версії ЗМІ про таємні візити людей із Заходу він вважає інфантилізмом.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про матеріал західних журналістів, які написали про візит глави Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) до Києва. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" 1 липня.

За його словами, подача інформації про те, що глава американської розвідки Вільям Бернс таємно відвідував Україну на початку червня, схожа на конспірологію з інфантилізмом.

"Немає жодних виходів із війни. Усі ці інтрижні описи, конспірологічні описи — вони дещо віддають інфантилізмом. За такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, ця війна не має жодного компромісного сценарію", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про матеріал видання The Washington Post. Журналісти переконані, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито таємно приїжджав до Києва для того, щоб обговорити особисто контрнаступ українських захисників на фронті, а також можливі мирні переговори з РФ, які якщо й відбудуться, то на умовах України.

Окремо в матеріалі зазначили, що якщо ЗСУ доб'ються поставлених цілей і Російська Федерація відчує реальну загрозу для себе, угоди можна досягти до кінця 2023 року.

Ця інформація не підтверджена американською стороною, а в Офісі президента і зовсім її спростували.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що російський президент Володимир Путін хотів вбити агента ЦРУ в Маямі, шантажуючи вченого з Мексики. Джерела розповіли медіа, як російська розвідка протягом кількох років прагнула покарати свого колишнього співробітника і вдалася до залучення іноземця для підготовки ліквідації на території США. Операція провалилася через знайдене фото в телефоні.