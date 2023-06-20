"Він хоче смерті": Путін хотів вбити агента ЦРУ в Маямі, шантажуючи вченого з Мексики, — NYT

Джерела розповіли медіа, як російська розвідка протягом кількох років прагнула покарати свого колишнього співробітника та вдалася до залучення іноземця для підготовки ліквідації на території США. Однак операція провалилась через одне фото в телефоні.

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Президент РФ Володимир Путін переслідує своїх ворогів за кордоном, і його розвідка вже готова вбити цінного для ЦРУ інформатора на території США. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, опублікованому 19 червня.

За інформацією видання, Кремль прагне ліквідувати колишнього офіцера російської розвідки Олександра Потєєва. Завдяки його свідченням ФБР кілька років вели розслідування та затримали одинадцятьох шпигунів.

"Червоні лінії для Путіна давно минули. Він хоче смерті всіх цих хлопців", — впевнений ексофіцер ЦРУ Марк Полімеропулос.

Троє колишніх американських високопосадовців підтвердили журналістам, що вбивство Потєєва провалилось, однак його наслідки переросли у санкції та взаємні депортації.

"Пан Путін давно обіцяв покарати пана Потєєва. Але перш ніж його вдалося заарештувати, пан Потєєв втік до Сполучених Штатів, де ЦРУ переселили його за дуже секретною програмою, спрямованою на захист колишніх шпигунів. У 2011 році московський суд заочно засудив його до десятків років позбавлення волі", — йдеться у матеріалі.

За даними ЗМІ, попри нібито зникнення Потєєва та навіть повідомлення у росЗМІ про його смерть, чоловік був живим та мешкав у Маямі. Проте у 2018 році його місцеперебування було розсекречене, і вже наступного року росіяни організували таємну операцію з пошуку колишнього розвідника та залучили мексиканського вченого для прикриття.

Росія шантажувала вченого, щоб використати його для вбивства свого ексрозвідника

Журналісти передали, що "завербованого" вченого звали Гектор Алехандро Кабрера Фуентес. Йому не пощастило мати дружину та двох доньок у Росії, які стали важелями впливу на чоловіка.

Фото Гектора Алехандро Кабрери Фуентеса Фото: The New York Times

Видання проінформувало, що у 2019 році родині Фуентеса не дозволили виїхати з РФ, а після приїзду самого вченого з ним зв’язався неназваний російський чиновник та запросив зустріч у Москві. Посадовець країни-агресорки пояснив, що вони можуть допомогти одне одному. Пізніше мексиканця попросили орендувати квартиру поблизу місця проживання Потєєва, зафіксувати номери його автомобіля та встановити місцеперебування.

"Він порадив пану Фуентесу утриматися від фотографування, ймовірно, щоб усунути будь-які викривальні докази", — підкреслили в медіа.

Однак, як розповіли джерела, Фуентес зірвав операцію, привернувши увагу охоронця та зробивши знімок машини Потєєва. За два дні після інциденту, коли Фуентес намагався вилетіти до Мексики, його зупинили та обшукали. Після того, як правоохоронці виявили фото авто інформатора ЦРУ, чоловіка арештували.

"Після арешту пан Фуентес надав деталі плану американським слідчим. Він вважав, що російський чиновник, з яким він зустрічався, працював на ФСБ", — зазначено в статті.

Один з ексчиновників розповів, що вчений не усвідомлював важливість цілі та просто збирав інформацію. За даними медіа, ця змова викликала "жорстку реакцію з боку американського уряду: у квітні 2021 року США ввели санкції та вислали десятьох дипломатів РФ, на що Росія відповіла, виславши також десятьох американських дипломатів.

Нагадаємо, 19 червня у ЗМІ повідомили, що у Кремля виникла проблема з пошуком модератора виступу Володимира Путіна на ПМЕФ. За словами джерел, серед варіантів був навіть Такер Карлсон.

Раніше, 18 червня, стало відомо, що президент РФ заявляв про нібито перебування головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за кордоном.