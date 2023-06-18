Почав заїкатися, коли почув прізвище: Путін заявив, що Залужний виїхав з України (відео)

Президент Росії на зустрічі з військкорами заявив, що головнокомандувач ЗСУ нібито виїхав за кордон. Коли прозвучало прізвище Залужного, Путін почав заїкатися.

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На російському пропагандистському каналі "Росія 1" показали кадри закритої частини зустрічі Путіна із так званими військкорами. Нагадуємо, що ці збори пропагандистів для спілкування з президентом країни-агресора відбулися цього тижня.

Один із російських військкорів запитав у Путіна про те, де, на його думку, знаходиться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Де Залужний, Володимире Володимировичу?" — прозвучало питання "із зали".

Коли прозвучало прізвище найвідомішого українського військового, російський президент почав трохи заїкатися.

"А, а… де він, Залужний? Я… я… я знаю", — спробував сформувати свою думку Путін.

Після невеликої паузи російський президент сказав, що йому здається, що він володіє такою інформацією, і йому відомо, де знаходиться Валерій Залужний. При цьому Путін запропонував запитати про місце знаходження головнокомандувача ЗСУ у нього самого і при цьому слід використовувати іноземну мову.

"У нього запитайте, де він, але для цього потрібно перейти на іноземну мову. Мені здається, що він за кордоном", — сказав Путін. При цьому буквально за мить президент РФ заявив, що може помилятися.

Нагадуємо, що російська пропаганда ще з початку травня робила "вкиди" про те, що Валерія Залужного нібито серйозно поранено. Але після тривалої відсутності у медійному просторі головнокомандувач ЗСУ записав звернення до українців.

Також Міністерство оборони України ще 24 травня спростувало всі повідомлення російської пропаганди про те, що із Залужним щось сталося.

Нагадуємо, що за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Валерій Залужний сам бере участь у прийнятті рішень щодо інформування українців про успіхи ЗСУ на фронті.