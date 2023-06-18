Начал заикаться когда услышал фамилию: Путин заявил, что Залужный уехал из Украины (видео)

Президент России на встрече с военкорами заявил, что главнокомандующий ВСУ якобы выехал за границу. Когда прозвучала фамилия Залужного Путин начал заикаться.

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На российском пропагандистском канале "Россия 1" показали кадры закрытой части встречи Путина с так называемыми военкорами. Напоминаем, что это собрание пропагандистов для общения с президентом страны-агрессора состоялось на этой неделе.

Один из российских военкоров спросил у Путина о том, где, по его мнению, находится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Где Залужный, Владимир Владимирович?" — прозвучал вопрос "из зала".

Когда прозвучала фамилия самого известного украинского военного, российский президент начал немного заикаться.

"А, а… где он, Залужный? Я... я… я знаю", — попытался сформировать свою мысль Путин.

После небольшой паузы российский президент сказал, что ему кажется, что он владеет такой информацией и ему известно, где находится Валерий Залужный. При этом Путин предложил спросить о месте нахождения главнокомандующего ВСУ у него самого и при этом нужно использовать иностранный язык.

"У него спросите где он, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей", — сказал Путин. При этом буквально через мгновение президент РФ заявил, что может ошибаться.

Напоминаем, что российская пропаганда еще с начала мая делала "вбросы" о том, что Валерий Залужный якобы серьезно ранен. Но после продолжительного отсутствия в медийном пространстве главнокомандующий ВСУ записал обращение к украинцам.

Также Министерство обороны Украины еще 24 мая опровергло все сообщения российской пропаганды о том, что с Залужным что-то произошло.

Напоминаем, что по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, Валерий Залужный сам участвует в принятии решений по информированию украинцев об успехах ВСУ на фронте.