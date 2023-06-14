Контрнаступление ВСУ: Залужный решает, что говорить украинцам об успехах военных, — Минобороны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, сам главнокомандующий Валерий Залужный участвует в принятии решений по информированию украинцев об успехах Сил обороны на фронте.

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Соблюдение информационной тишины очень важно для работы Вооруженных сил Украины. Так, разглашение данных об их передвижении или о преждевременном освобождении населенных пунктов мешает бойцам там закрепляться. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона.

По ее словам, главная задача информационной политики – помочь Вооруженным силам Украины. Такая информационная кампания о контрнаступление ВСУ, которую проводит Минобороны, также нужна для помощи военным. Более того, сам главнокомандующий Валерий Залужный участвует в принятии решений по информированию.

"Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться", — сказала она.

Маляр заявила, что россияне, воспользовавшись открытыми источниками информации, может среагировать и помешать украинским военным закрепиться в освобожденном районе.

Также напомним, что Анна Маляр рассказала о потерях россиян по направлениям наступления ВСУ. По ее словам, россияне распространяют фейки о больших потерях ВСУ для того, чтобы вызвать панику у украинцев и деморализовать украинские войска.

Напомним, что Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.