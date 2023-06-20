"Он хочет смерти": Путин хотел убить агента ЦРУ в Майами, шантажируя ученого из Мексики, — NYT

Источники рассказали медиа, как российская разведка в течение нескольких лет стремилась наказать своего бывшего сотрудника и прибегла к привлечению иностранца для подготовки ликвидации на территории США. Однако операция провалилась из-за одного фото в телефоне.

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Президент РФ Владимир Путин преследует своих врагов за границей и его разведка уже готова убить ценного для ЦРУ информатора на территории США. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 19 июня.

По информации издания, Кремль стремится ликвидировать бывшего офицера российской разведки Александра Потеева. Благодаря его показаниям ФБР несколько лет вели расследование и задержали одиннадцать шпионов.

"Красные линии для Путина давно прошли. Он хочет смерти всех этих ребят", — уверен экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

Трое бывших американских чиновников подтвердили журналистам, что убийство Потеева провалилось, однако его последствия переросли в санкции и взаимные депортации.

"Господин Путин давно обещал наказать господина Потеева. Но прежде чем его удалось арестовать, господин Потеев сбежал в Соединенные Штаты, где ЦРУ переселили его по очень секретной программе, направленной на защиту бывших шпионов. В 2011 году московский суд заочно приговорил его к десяткам лет лишения свободы", — говорится в материале.

По данным СМИ, несмотря на якобы исчезновение Потеева и даже сообщения в росСМИ о его смерти, мужчина был жив и проживал в Майами. Однако в 2018 году его местонахождение было рассекречено, и уже в следующем году россияне организовали тайную операцию по поиску бывшего разведчика и привлекли мексиканского ученого для прикрытия.

Россия шантажировала ученого, чтобы использовать его для убийства своего экс-разведчика

Журналисты передали, что "завербованного" ученого звали Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес. Ему не повезло иметь жену и двух дочерей в России, которые стали рычагами влияния на мужчину.

Фото Гектора Алехандро Кабреры Фуэнтеса Фото: The New York Times

Издание проинформировало, что в 2019 году семье Фуэнтеса не разрешили уехать из РФ, а по приезде самого ученого с ним связался неназванный российский чиновник и пригласил на встречу в Москве. Чиновник страны-агрессорки объяснил, что они могут помочь друг другу. Позже мексиканца попросили арендовать квартиру вблизи места жительства Потеева, зафиксировать номера его автомобиля и установить местонахождение.

"Он посоветовал господину Фуэнтесу воздержаться от фотографирования, вероятно, чтобы устранить какие-либо обличительные доказательства", — подчеркнули в СМИ.

Однако, как рассказали источники, Фуэнтес сорвал операцию, обратив на себя внимание охранника и сделав снимок машины Потеева. Через два дня после инцидента, когда Фуэнтес пытался вылететь в Мексику, его остановили и обыскали. После того, как правоохранители обнаружили фото авто информатора ЦРУ, мужчину арестовали.

"После ареста господин Фуэнтес предоставил детали плана американским следователям. Он считал, что российский чиновник, с которым он встречался, работал на ФСБ", — говорится в статье.

Один из экс-чиновников рассказал, что ученый не отдавал себе отчета в важности цели и просто собирал информацию. По данным медиа, этот сговор вызвал "жесткую реакцию со стороны американского правительства: в апреле 2021 года США ввели санкции и выслали десять дипломатов РФ, на что Россия ответила, выслав также десять американских дипломатов.

Напомним, 19 июня в СМИ сообщили, что у Кремля возникла проблема с поиском модератора выступления Владимира Путина на ПМЭФ. По словам источников, среди вариантов был даже Такер Карлсон.

Ранее, 18 июня, стало известно, что президент РФ заявлял о якобы пребывании главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за границей.