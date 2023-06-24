Как Россия обходит санкции: почему "Ростех", "Роскосмос", "Росатом" работают несмотря на войну

Россия пытается обойти европейские и американские санкции не только в нефтяной, газовой, банковской сферах, ей удается получить и товары для оборонной отрасли. В новых ракетах, которыми сейчас атакуют Украину, обнаружены десятки западных компонентов. Фокус узнавал, что пытается раздобыть Кремль, как обходит санкции и как ему помешать.

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"Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты. Государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы", — недавно отметил президент Владимир Зеленский после специального совещания о том, как Россия обходит американские и европейские санкции.

Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Армения — с помощью ряда компаний в этих странах, формально не причастных к оборонной промышленности, Россия продолжает получать даже электронные компоненты для ракет.

Масштабы санкций: какие потери и достижения

Сейчас в отношении России — ее отдельных граждан и предприятий — применено около 11 тысяч различных санкционных ограничений. Это больше, чем к Ирану — стране, которая считается государством — спонсором терроризма. Большинство санкций в отношении РФ ввел Европейский Союз. И все ради одной общей цели: с помощью санкций заставить Россию прекратить войну.

И, как говорят эксперты, эффект есть. И не только, потому что наблюдается массовый уход иностранных компаний с российского рынка. По оценкам Всемирного банка уровень российской экономики сокращается: с 3,4-5,5% в 2022 году до 2,3-4,5% в 2023-м. Экономисты говорят, что в конечном итоге эффект санкций приведет к значительному падению ВВП, что можно будет сравнить с дефолтом 1998 года.

Первые пакеты санкций Россия не почувствовала, ведь ее экономика имела определенный запас прочности Фото: Из открытых источников

"Санкции уже дают результат. Из-за санкций поступления в государственный бюджет в энергетике сократились практически на 50% по сравнению с прошлым годом, — говорит Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, — И тот плановый дефицит, который предусматривался на 2023 год, был перекрыт за три месяца. Поэтому может возникнуть втрое больший дефицит, чем планировалось: не 2%, а 5-6%. Для России это неприятно, но не смертельно. Надо, чтобы международные партнеры занимали более жесткую позицию — по "Росатому", по финансовому сектору. Важно перекрыть SWIFT и электронные расчеты для российских банков, торговые операции, кроме гуманитарных. Но к сожалению пока не все в мире готовы потерять свои прибыли, чтобы заставить Россию соблюдать международные правила силой".

Первые пакеты санкций Россия не почувствовала, ведь ее экономика имела определенный запас прочности, который был использован для смягчения инфляции и падения импорта. Впоследствии начала пользоваться схемами для обхода наложенных на нее санкций, учитывая уже приобретенный с 2014 года опыт.

Нефтяной и газовый рынок: по морю в третьи страны

Как известно, до недавнего времени Россия была одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в мире. В 2021 году на нефть и газ приходилось 49% всех экспортных поступлений страны. И половину россияне поставляли европейцам.

После начала полномасштабного вторжения на Россию были наложены значительные международные санкции. Например, в шестом пакете санкций ЕС ввел эмбарго против российской нефти. Правда, с несколькими оговорками и процедурой постепенного внедрения.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак напоминает, что Европейский Союз поставил себе цель к 2030 году полностью освободиться от зависимости от российских энергоносителей. Тогда же многие страны ускорили этот переход, в частности Германия. "Но в целом ЕС не спешит. Например, Венгрии разрешено ее получать из России, потому что другого пути доставки пока нет — страна не имеет портов, привезти ее сложно. Также такая возможность была сохранена и для Словакии, и для Чехии, которые зависимы от российской нефти", — объясняет он.

Эксперты отмечают, несмотря на потери, доходы России от нефтегазовой отрасли остаются достаточно высокими. И все потому, что Россия находит те самые лазейки, которые может безнаказанно использовать. Например, она нелегально поставляет по низким ценам нефть в отдельные страны, такие как Китай, Индию, Тунис, Марокко, Индонезию или Саудовскую Аравию. После чего нефть идет не как российская, меняется ее страна происхождения.

Схема, когда нефть перерабатывается в третьих странах, а затем возвращается, как нефтепродукты, не запрещена санкциями Фото: Sputnik

Об этом Фокусу говорит Владимир Омельченко. Он обращает внимание, что Саудовская Аравия, которая сама производит очень много нефти и нефтепродуктов, покупает российские. И все для того, чтобы потом перепродать на мировых рынках значительно дороже.

"Такая нефть возвращается после переработки на различные рынки, в том числе и на европейский, — рассказывает эксперт, — В принципе это легальный обход санкций. Схема, когда нефть перерабатывается в третьих странах, а потом возвращается, как нефтепродукты, не запрещена санкциями. Другие действующие схемы играют не значительную роль. Например, перегрузка нефти в различных портах возле Греции, Болгарии и Турции из российских танкеров в танкеры под другими флагами".

Он также напоминает, что в газовой сфере санкций против России не вводили, но Россия сама на себя наложила санкции, обязав все страны-партнеры, контрагенты "Газпрома", перезаключать контракты в рублях, что нарушает договорные обязательства.

"Поэтому большинство стран ЕС отказались от российского трубопроводного газа. Кроме того были взорваны три нитки газопроводов — "Северный поток" и "Северный поток-2". Но при этом хотя Россия и уменьшает поставки трубопроводного газа в Европу, увеличиваются поставки LNG, сжиженного природного газа. Особенно российская газовая компания "Новатэк", которая поставляет газ на европейский рынок и в Японию, Корею, Китай и другие страны азиатско-тихоокеанского региона", — добавляет Владимир Омельченко.

Почему "Росатом" до сих пор не под санкциями

Основные отрасли, которые пострадали, — металлообработка, деревообработка и машиностроение. Но это не так страшно по сравнению с тем, что огромные предприятия, такие как "Норильский никель" и "Русал" и дальше продают свою продукцию по всему миру. Также санкции не наложены на "Росатом", государственную корпорацию по атомной энергии, которая объединяет более 300 предприятий.

"Это происходит потому, что играет большую роль бизнес и коммерческие интересы. Они перевешивают интересы безопасности, — говорит Омельченко, отвечая на вопрос, почему санкции не наложены на российское предприятие "Росатом" и его дочерние компании, — Они сегодня контролируют около 40% обогащения урана. А значит и заместить услуги обогащенного урана сегодня практически невозможно. Для этого нужно пять лет, а, возможно, и больше. Если будут наложены санкции, то у многих стран, в частности, США, реакторы остались бы без ядерного топлива, потому что нельзя было бы его обогатить. А без процедуры обогащения невозможно было бы получить само топливо для реакторов".

Также Россия строит и проектирует много реакторов по всему миру. Она сильно интегрирована в атомную отрасль, ее трудно сразу отделить и отказаться от их услуг. А еще именно Россия контролирует значительные залежи урана, не только в своей стране, но и Казахстане.

"Росатом" и его дочерние компании контролируют около 40% мирового рынка обогащения урана Фото: Открытые источники

"Поэтому мы видим, что наши международные партнеры, страны запада сегодня не способны отказаться от коммерческих интересов, которые идут со стороны "Росатома". Хотя понятно, что эта компания превратилась в компанию-террориста после захвата и заминирования ЗАЭС. Но к сожалению ценности человеческие и безопасности не всегда побеждают, а чаще побеждают ценности, связанные с финансами и коммерцией", — добавляет эксперт директор энергетических программ Центра Разумкова.

И благодаря тому, что подобным предприятиям удается избежать санкций, ведь они имеют "гражданский" статус предприятий, им удается закупать товары двойного назначения, которые используются некоторыми предприятиями оборонной промышленности. Кроме того, есть доказательства, что "Росатом" напрямую причастен к поставкам товаров российскому оборонно-промышленному комплексу.

Как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия стали российскими донорами современных технологий

В марте 2023 года издание Bloomberg сообщило, что Россия обходит санкции, чтобы получать современные технологии для войны. Согласно анализу данных о торговле, современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах, также доставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, считает дипломат, имя которого издание не называет. Журналисты отметили, что импорт чипов из Турции и ОАЭ резко вырос после вторжения РФ в Украину. А пример Казахстана вообще уникален: в 2022 году эта страна экспортировала в Россию современных полупроводников на $3,7 миллиона, хотя за год до того — всего на $12 тысяч.

Что же касается ЕС, США, Японии и Великобритании, то до 2022 года Россия покупала у них современных чипов и микросхем на сумму в среднем $163 миллиона. Сейчас почти втрое меньше. Однако дефицит помогают компенсировать другие страны — среди них Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, а также некоторые страны Восточной Европы и Центральной Азии. Поставки в них компонентов и товаров двойного назначения значительно выросли. Россияне используют коммерческую электроннику в оборонке.

Выживать России помогает и тот факт, что крупные компании попали под санкции, но их дочерние компании — нет, через них они и работают.

Чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах, доставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан Фото: Getty Images

"Например, тоже оборудование, не только военное, но и гражданское, которое находится под санкциями, поставляется в Таджикистан, Узбекистан или Киргизию, а оттуда уже в Россию, — добавляет Владимир Омельченко, — Страны ЕС и США дают на это согласие, хотя и понимают, что нет в Таджикистане промышленности по чипам, или нет таких заводов, которые могут применять чипы. Но все равно предоставляют разрешения и лицензии на поставки. Это означает, что коммерческие интересы имеют серьезный вес в этом вопросе. На мой взгляд нужны серьезные действия, ввести Россию в черный список FATF и исключить ее из этой организации, перекрыть все счета. Это было бы правильное обращение со страной-террористом".

Какой есть выход — ужесточение санкций и ответственности за их невыполнение

"Для России санкции дискомфортные, но не фатальные, — говорит и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, — Для западных стран они достаточно комфортны. Да, они приносят им определенные убытки, но в пределах допустимой платы за демократию. И такая ситуация в принципе радует Москву, и оставляет пространство для шантажа Москвой Запада".

Эксперты отмечают, что в деле санкций важен не только процесс наложения, но и мониторинг ограничений. И если в США есть достаточно эффективный аппарат для обеспечения выполнения санкций — существует специальный мониторинговый орган, который собирает информацию, есть соответствующее законодательство и инструменты соблюдения выполнения решения, то в ЕС все сложно. Европа возлагает ответственность на мониторинг на каждое отдельное государство, также отсутствует механизм принудительного исполнения. Кроме позора ничего не действует. Можно вспомнить историю с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым — когда немецкая компания еще до полномасштабного вторжения выполняла заказ, понимая о том, что продают подсанкционный товар России.

Сейчас эксперты также отмечают, что важно накладывать санкции на другие отрасли и отдельные предприятия. В частности, нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Запретить компаниям из ЕС иметь коммерческие операции с российскими нефтяными предприятиями.

Михаил Гончар отмечает, что важно создавать давление на страны через вторичные санкции на страны, которые сознательно или бессознательно, но помогают России обходить санкционные режимы. Но в этом вопросе единства у стран-партнеров Украины нет, потому что в случае наложения таких будет страдать бизнес. "Поэтому Италия, Франция и Германия предостерегли, что не согласуют такие санкционные режимы в отношении Китая, хотя на этом и настаивали Соединенные штаты", — отмечает он.

Кроме того, важно усилить контроль и расширить перечень товаров двойного назначения, накладывая санкции на военные или военно-гражданские предприятия, входящие в состав "Ростеха", "Роскосмоса", "Росатома", "Алмаз Антей".