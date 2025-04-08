Отправили в Минобороны: в Кремле не хотят говорить о ВСУ в Белгородской области (видео)

В Кремле отказываются комментировать неудобные вопросы от журналистов о присутствии бойцов Сил обороны Украины в Белгородской области.

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Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина избежал ответа медийщикам на такой вопрос.

Так, журналистка по телефону поинтересовалась у спикера Путина, являются ли правдивыми заявления президента Украины Владимира Зеленского, который утверждает, что украинские военные присутствуют не только в Курской области, но Белгородской, и может ли Кремль как-то прокомментировать это заявление.

"Это уже касается непосредственно деталей специальной военной операции. Поэтому такие вопросы надо переадресовывать нашему Министерству обороны. Вы знаете, что комментариев о реальном положении на поле боя мы не даем", — сказал он.

Далее продолжать эту тему Дмитрий Песков отказался.

Напомним, что 7 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин якобы поддерживает прекращение огня. Он утверждал, что российские войска якобы бьют "исключительно по военным объектам, никаких ударов по социальным объектам не наносится". Он отрицал обвинения со стороны Украины в ударах по детям в Кривом Роге.

Также на фоне слов президента США Дональда Трампа о недовольстве словами и действиями Путина кремлевский представитель Песков рассказал, что Россия работает над "реализацией некоторых идей" по достижению мира в Украине.