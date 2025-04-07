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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Мирный Путин, удары по военным объектам и милитаризация: Песков дал брифинг

Дмитрий Песков, Россия, война, мир, Россия, война, мир
Фото: РИА Новости | Россияне бьют исключительно по военным объектам, заявил Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин якобы поддерживает прекращение огня.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине, но для этого стоит решить ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня".

Также Песков утверждает, что российские войска, якобы, бьют "исключительно по военным объектам, никаких ударов по социальным объектам не наносится". Он опроверг обвинения со стороны Украины в ударах по детям в Кривом Роге.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Ираном и готова приложить все усилия для дипломатического решения ядерной проблемы. А также прозвучало заявление о том, что РФ при решении ситуации в Украине должна обеспечить свои интересы.

Не обошел представитель Путина и ситуацию в экономике. По его словам ситуация в мировой экономике сейчас очень напряженная и полна негативных ожиданий, а ситуация на мировом нефтяном рынке неспокойная и эмоционально перегружена в связи с решением США по пошлине. Однако российские власти внимательно следят за ситуацией с падением цен на нефть и сделают все для минимизации последствий.

Напомним, что в ГСЧС Кривого Рога сообщили, что количество пострадавших из-за ракетного удара по городу возросло. Известно о 61 человеке, получившем ранения из-за обстрела. Из них — 12 детей.

После атаки баллистическим вооружением по Кривому Рогу, в результате которой есть десятки пострадавших и погибшие, среди которых — дети, в российском Министерстве обороны прокомментировали удар, заявив, что якобы было атаковано "место проведения совещания ВСУ" в местном ресторане.