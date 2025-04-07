Мирний Путін, удари по військових обʼєктах та мілітаризація: Пєсков дав брифінг

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін нібито підтримує припинення вогню.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні, але для цього варто вирішити низку питань. Ці питання висять у повітрі, поки відповіді на них ніхто не дав. Пов'язано це і з непідконтрольністю київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських та націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Київ. Це пов'язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному".

Також Пєсков стверджує, що російські війська нібито б'ють "виключно по військових об'єктах, жодних ударів по соціальних об'єктах не завдається". Він заперечив звинувачення з боку України в ударах по дітях у Кривому Розі.

Окрім того, речник Кремля заявив, що Росія знаходиться в постійному контакті з Іраном і готова докласти всіх зусиль для дипломатичного вирішення ядерної проблеми. А також прозвучала заява про те, що РФ при вирішенні ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси.

Не оминув речник Путіна і ситуацію в економіці. За його словами ситуація у світовій економіці зараз дуже напружена і сповнена негативних очікувань, а ситуація на світовому нафтовому ринку неспокійна та емоційно перевантажена у зв'язку з рішенням США щодо мита. Проте російська влада уважно стежить за ситуацією з падінням цін на нафту і зробить все для мінімізації наслідків.

Нагадаємо, що в ДСНС Кривого Рогу повідомили, що кількість постраждалих через ракетний удар по місту зросла. Відомо про 61 людину, що зазнала поранень через обстріл. З них — 12 дітей.

Після атаки балістичним озброєнням по Кривому Рогу, внаслідок якої є десятки постраждалих та загиблі, серед яких — діти, у російському Міністерстві оборони прокоментували удар, заявивши, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані.