Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Мирний Путін, удари по військових обʼєктах та мілітаризація: Пєсков дав брифінг

Дмитро Пєсков, Росія, війна, мир
Фото: РИА Новости | Росіяни бʼють виключно по військових обʼєктах, заявив Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін нібито підтримує припинення вогню.

Related video

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні, але для цього варто вирішити низку питань. Ці питання висять у повітрі, поки відповіді на них ніхто не дав. Пов'язано це і з непідконтрольністю київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських та націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Київ. Це пов'язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному".

Також Пєсков стверджує, що російські війська нібито б'ють "виключно по військових об'єктах, жодних ударів по соціальних об'єктах не завдається". Він заперечив звинувачення з боку України в ударах по дітях у Кривому Розі.

Окрім того, речник Кремля заявив, що Росія знаходиться в постійному контакті з Іраном і готова докласти всіх зусиль для дипломатичного вирішення ядерної проблеми. А також прозвучала заява про те, що РФ при вирішенні ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси.

Не оминув речник Путіна і ситуацію в економіці. За його словами ситуація у світовій економіці зараз дуже напружена і сповнена негативних очікувань, а ситуація на світовому нафтовому ринку неспокійна та емоційно перевантажена у зв'язку з рішенням США щодо мита. Проте російська влада уважно стежить за ситуацією з падінням цін на нафту і зробить все для мінімізації наслідків.

Нагадаємо, що в ДСНС Кривого Рогу повідомили, що кількість постраждалих через ракетний удар по місту зросла. Відомо про 61 людину, що зазнала поранень через обстріл. З них — 12 дітей.

Після атаки балістичним озброєнням по Кривому Рогу, внаслідок якої є десятки постраждалих та загиблі, серед яких — діти, у російському Міністерстві оборони прокоментували удар, заявивши, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані.