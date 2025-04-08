Відправили до Міноборони: у Кремлі не хочуть говорити про ЗСУ в Бєлгородській області (відео)

У Кремлі відмовляються коментувати незручні питання від журналістів про присутність бійців Сил оборони України в Бєлгородській області.

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Так, прессекретар президента Росії Володимира Путіна уникнув відповіді медійникам на таке питання.

Так, журналістка телефоном поцікавилася у речника Путіна, чи є правдивими заяви президента України Володимира Зеленського, який стверджує, що українські військові присутні не лише в Курській області, але Бєлгородській, і чи може Кремль якось прокоментувати цю заяву.

"Це уже стосується безпосередньо деталей спеціальної військової операції. Тому такі питання треба переадресовувати нашому Міністерству оборони. Ви знаєте, що коментарів про реальне положення на полі бою ми не даємо", — сказав він.

Далі продовжувати цю тему Дмитро Пєсков відмовився.

Нагадаємо, що 7 квітня речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін нібито підтримує припинення вогню. Він стверджував, що російські війська нібито б'ють "виключно по військових об'єктах, жодних ударів по соціальних об'єктах не завдається". Він заперечив звинувачення з боку України в ударах по дітях у Кривому Розі.

Також на тлі слів президента США Дональда Трампа про незадоволення словами та діями Путіна кремлівський речник Пєсков розповів, що Росія працює над "реалізацією деяких ідей" щодо досягнення миру в Україні.