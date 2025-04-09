Британское издание The Telegraph намеренно искажает позицию конгрессвумен Виктории Спартц по Украине. Заголовок статьи о невозможности возвращения Украиной оккупированных территорий "был "удобно" использован пропагандистской машиной президента Украины Владимира Зеленского".

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Такое заявление американский политик опубликовала на сайте. Она отметила, что это было сделано, чтобы "очернить ее и президента Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в потерях Зеленского и предательстве его страны".

По словам Виктории Спартц, статья The Telegraph даже использовала кавычки, чтобы неправильно процитировать то, чего конгрессвумен никогда не говорила. После нескольких диалогов между командой политика и издания последнее удалило кавычки, но оставили двоеточие, чтобы создать видимость этого ложного утверждения.

Она отметила, что потратила большое количество энергии, пытаясь помочь украинским военным в их борьбе с Россией.

"К сожалению, если вашей страной руководят такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это проигранное дело. Путин может быть злым, но не идиот", — добавила Виктория Спартц.

По словам политика, Украина не может вернуть свои территории и согласиться отдать их навсегда. Сейчас с помощью США можно достичь лишь временного решения, что даст каждой стороне определенное время для перегруппировки. Виктория Спартц добавила, что все будет решаться "со временем, а не только на поле боя".

Что известно о Виктории Спартц

Виктория Спартц — конгрессвумен от Республиканской партии, которая родилась в Украине. Более 20 лет она живет в США. В 2000 году она получила американское гражданство. Тогда же женщина начала работать бухгалтером и делать карьеру в офисе генерального прокурора Индианы. От этого штата Виктория в 2017 году стала сенатором, а в 2021 женщину ее избрали в Конгресс США.

Напомним, 7 апреля британское издание The Telegraph опубликовало позицию конгрессвумен Виктории Спартц. Там отмечается, что она не верит в возвращение Украиной оккупированных территорий. В то же время она признала героизм украинских военных.

На интервью отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель Георгий Тихий отметил, что временно оккупированные земли всегда будут оставаться украинскими.