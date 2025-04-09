Британське видання The Telegraph навмисно спотворює позицію конгресвумен Вікторії Спартц по Україні. Заголовок статті щодо неможливості повернення Україною окупованих територій "був "зручно" використаний пропагандистською машиною президента України Володимира Зеленського".

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Таку заяву американська політикиня опублікувала на сайті. Вона зазначила, що це було зроблено, щоб "очорнити її та президента Трампа та продовжити звинувачувати Сполучені Штати у втратах Зеленського та зраді його країни".

За словами Вікторії Спартц, стаття The Telegraph навіть використовувала лапки, щоб неправильно процитувати те, чого конгресвумен ніколи не говорила. Після декількох діалогів між командою політикині та видання останнє видалило лапки, але залишили двокрапку, щоб створити видимість цього неправдивого твердження.

Вона зазначила, що витратила велику кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим у їх боротьбі з Росією.

"На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти та шахраї, як Зеленський та його маріонетковий парламент, це програна справа. Путін може бути злим, але не ідіот", — додала Вікторія Спартц.

За словами політикині, Україна не може повернути свої території та погодитись віддати їх назавжди. Нині за допомогою США можна досягти лише тимчасового рішення, що дасть кожній стороні певний час для перегрупування. Вікторія Спартц додала, що все вирішуватиметься "згодом, а не лише на полі бою".

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц — конгресвумен від Республіканської партії, яка народилась в Україні. Понад 20 років вона живе у США. У 2000 році вона отримала американське громадянство. Тоді ж жінка почала працювати бухгалтером і робити кар'єру в офісі генерального прокурора Індіани. Від цього штату Вікторія у 2017 році стала сенаторкою, а у 2021 жінку її обрали до Конгресу США.

Нагадаємо, 7 квітня британське видання The Telegraph опублікувало позицію конгресвумен Вікторії Спартц. Там зазначається, що вона не вірить у повернення Україною окупованих територій. Водночас вона визнала героїзм українських військових.

На інтерв'ю відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник Георгій Тихий зазначив, що тимчасово окуповані землі завжди лишатимуться українськими.