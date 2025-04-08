Говорячи про територіальні поступки України, Спартц прагне сподобатися Трампу – політолог Петро Олещук

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц в інтерв’ю The Telegrab заявила, що українці мають змиритися з втратою окупованих РФ територій. Що спонукало її зробити таку заяву, Фокусу розповів політолог Петро Олещук.

Related video

Вікторія Спартц заявила, що підтримує рішення президента США вести переговори з Путіним: "Дональд Трамп, звісно ж, має з цим усім остаточно розібратися, оскільки успадкував від Байдена ситуацію з війною РФ проти України. І я просто не розумію, як вони (Україна — ред.) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали цю війну, це була б зовсім інша справа. Але найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії".

Коментуючи Фокусу заяву конгресвумен, політолог, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук зазначив: "Озвучуючи антиукраїнські заяви, Спартц, на мій погляд, прагне, передусім, сподобатися президенту США. Тобто вона намагається продемонструвати лояльність Трампу і його прихильникам. Навіщо вона це робить? Напевно, сподівається, що така тактика забезпечить їй подальше безхмарне політичне майбутнє".

Між тим, на переконання експерта, говорити, що подібні антиукраїнські настрої панують у таборі республіканців, не доводиться. Це, на думку Петра Олещука, радше, політична погода, що є притаманною так званій групі MАGА, "яка складається з найбільш радикальних прихильників Трампа".

І хоча особисто президент США публічно не озвучував відверто антиукраїнські заяви, підсумував експерт, наприклад, його син чи той же Ілон Маск роблять це систематично.