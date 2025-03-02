"Абсолютне зло": син Трампа репостнув відео з "бусифікацією" та прокоментував ролик (фото)
У відповідь на пост Трампа-молодшого сотні користувачів активно коментували побачене, а також перепостили раніше опубліковані відео з так званою "бусифікацією".
Син глави США Дональда Трампа — Дональд Трамп-молодший репостнув відео, на якому видно процес так званої "бусифікації" та прокоментував цей ролик. Відповідний пост політик розмістив на своїй сторінці в X.
"Подивіться кожне відео в цьому треді. Це — абсолютне зло", — написав Трамп-молодший.
Користувачі залишили понад п'ять тисяч коментарів до допису Трампа-молодшого. В ньому юзери коментували побачене, а також самі репостили раніше оприлюднені кадри з т.зв. "бусифікацією", які з таким підписом розміщували різноманітні пабліки.
Значну частину користувачів обурили побачені дії, а серед дописувачів найбільш популярними були наступні коментарі:
- "Це що, насправді відбувається?"
- "Якщо це — справжні кадри мобілізації, то це просто…!"
- "А чому ці відео тільки зараз показують?"
- "Побачене просто шокує. Навіть не уявляю, як українцям доводиться жити в такому кошмарі!"
- "Якщо це — демократія, то ну її до біса!"
Раніше повідомлялося про реакцію ТЦК після заяви Умєрова про "бусифікацію". Начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко заявив, що військкоми діяли й діють відповідно до встановленого порядку проведення призову.
Згодом стало відомо, що в ЗСУ пояснили, чому українцям варто відмовитися від термінів "бусифікація" і "людолови". Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев нагадав, що російська пропаганда першою назвала нас "людоловами", а ми самі підхопили цей термін.