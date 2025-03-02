"Абсолютное зло": сын Трампа репостнул видео с "бусификацией" и прокомментировал ролик (фото)

В ответ на пост Трампа-младшего сотни пользователей активно комментировали увиденное, а также перепостили ранее опубликованные видео с так называемой "бусификацией".

Related video

Сын главы США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший репостнул видео, на котором видно процесс так называемой "бусификации" и прокомментировал этот ролик. Соответствующий пост политик разместил на своей странице в X.

"Посмотрите каждое видео в этом треде. Это — абсолютное зло", — написал Трамп-младший.

Пост Трампа-младшего в X (фото: скриншот)

Пользователи оставили более пяти тысяч комментариев к посту Трампа-младшего. В нем пользователи комментировали увиденное, а также сами репостили ранее обнародованные кадры с т.н. "бусификацией", которые с такой подписью размещали различные паблики.

Значительную часть пользователей возмутили увиденные действия, а среди авторов наиболее популярными были следующие комментарии:

"Это что, на самом деле происходит?"

"Если это — настоящие кадры мобилизации, то это просто...!"

"А почему эти видео только сейчас показывают?"

"Увиденное просто шокирует. Даже не представляю, как украинцам приходится жить в таком кошмаре!"

"Если это — демократия, то ну ее к черту!"

Ранее сообщалось о реакции ТЦК после заявления Умерова о "бусификации". Начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко заявил, что военкомы действовали и действуют в соответствии с установленным порядком проведения призыва.

Впоследствии стало известно, что в ВСУ объяснили, почему украинцам стоит отказаться от терминов "бусификация" и "людоловы". Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев напомнил, что российская пропаганда первой назвала нас "людоловами", а мы сами подхватили этот термин.