Говоря о территориальных уступках Украины, Спартц стремится понравиться Трампу — политолог Петр Олещук

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью The Telegrab заявила, что украинцы должны смириться с потерей оккупированных РФ территорий. Что побудило ее сделать такое заявление, Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

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Виктория Спартц заявила, что поддерживает решение президента США вести переговоры с Путиным: "Дональд Трамп, конечно же, должен с этим всем окончательно разобраться, поскольку унаследовал от Байдена ситуацию с войной РФ против Украины. И я просто не понимаю, как они (Украина — ред.) могут требовать сохранить территории. Если бы они выигрывали эту войну, это было бы совсем другое дело. Но лучше всего выигрывать войны как можно быстрее. Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии".

Комментируя Фокусу заявление конгрессвумен, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отметил:"Озвучивая антиукраинские заявления, Спартц, на мой взгляд, стремится, прежде всего, понравиться президенту США. То есть она пытается продемонстрировать лояльность Трампу и его сторонникам. Зачем она это делает? Наверное, надеется, что такая тактика обеспечит ей дальнейшее безоблачное политическое будущее".

Между тем, по мнению эксперта, говорить, что подобные антиукраинские настроения царят в лагере республиканцев, не приходится. Это, по мнению Петра Олещука, скорее, политическая погода, присущая так называемой группе МАԌА, "которая состоит из наиболее радикальных сторонников Трампа".

И хотя лично президент США публично не озвучивал откровенно антиукраинские заявления, подытожил эксперт, например, его сын или тот же Илон Маск делают это систематически.