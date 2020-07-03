Шантажом и гумконвоями. Как Россия добивается отмены санкций

Все шесть лет существования международных санкций в отношении России ее чиновники, включая президента Владимира Путина, повторяли, что санкции не разрушительны, а краткосрочное ухудшение жизни россиян связано с падением цен на нефть. Однако в последние месяцы Кремль резко изменил свою позицию. Фокус рассказывает, какие рычаги применяет Россия для отмены санкций

По словам Павла Климкина, экс-министра иностранных дел, "хотелку" о снятии антироссийских ограничений Путин продвигает в разговорах с Дональдом Трампом, на международных саммитах, в ООН. Даже Папа Римский Франциск по какой-то только ему известной причине в пасхальной речи призвал ослабить санкции и прекратить конфликты на фоне пандемии.

Шантаж России

В полный голос о том, что Европа должна отменить санкции, Россия заговорила в марте, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса. Однако ЕС вскоре продлил санкции, и Кремль принялся убеждать каждого члена Евросоюза отдельно, рассчитывая на то, что хотя бы одна страна выступит против. Если это произойдет, санкционная политика Европы рухнет, ведь все решения там принимаются консенсусом.

Первой попытались уговорить Италию. В конце марта из Рима в Ломбардию отправились российские военные машины с "гуманитарной помощью". После местная газета La Stampa написала, что 80% поставленных товаров оказались абсолютно бесполезными или малополезными в борьбе с COVID-19, а Россия руководствовалась не гуманитарными мотивами, а собственными политическими интересами. Уже в мае предположение журналистов подтвердилось: Вито Петрочелли, президент комиссии по иностранным делам Сената, получил письмо от коллеги из Госдумы Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции. Олег Николаенко, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН, уверен, что это шантаж. По его словам, во время последнего заседания Сов­беза ООН, где обсуждали вопрос о защите гражданских лиц в вооружённых конфликтах, представители России заявили, что без снятия санкций глобального прекращения огня не будет.

По оценкам МВФ, ежегодно антироссий­ские санкции обходятся Москве в 1–1,5% ВВП

Уверенности действиям Кремля добавляет то, что в прошлом году шантаж России уже был результатным. Речь идtт о возвращении РФ права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Делегация россиян добилась снятия санкций без какой-либо смены политики своей страны. Теперь Россия может апеллировать к этому прецеденту", — считает политолог Петр Олещук.

Санкционная история

Международные санкции в отношении РФ, введенные после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, действуют шесть лет. Первыми, в марте 2014 года, отметились США. Страна заморозила инвестиционное и военное сотрудничество с Россией. После политику "черных списков" поддержали ЕС, Канада, Австралия и другие. Эти страны запретили въезд топ-чиновникам РФ и Крыма. Рersona non grata стали, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и помощник президента Владислав Сурков. Также въезд в ЕС запрещён нынешнему замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку, главному переговорщику Путина по Донбассу. Под санкции попали и ряд компаний, в том числе нефтяных, — Роснефть и Транснефть, оборонных — концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Параллельно США и ЕС наложили запрет на полеты и заход судов в АР Крым, экспорт и импорт товаров на полуостров, а также подписание контрактов с предприятиями, работающими под юрисдикцией РФ на территории Крыма.

Политическая составляющая

Поскольку санкции в первую очередь политический, а не экономический шаг, их эффективность определяется не объемом и жесткостью, а единством стран в их применении. В США и ЕС к введению санкций подходят по-разному. "Для США важны национальный интерес и политический момент. Дело должно быть громким, фигуранты известны, жертвы публично называют их фамилии, — объясняет Мария Томак, координатор "Медийной инициативы за права человека". — Для внесения в американский санкционный список достаточно информации из открытых источников и СМИ. Как правило, санкции снимаются после выполнения требований".

"Если Европа начнет снимать санкции с России, тем самым она посчитает оккупацию Крыма приемлемой" Пётр Олещук

С Европой иная история. Для ЕС важны расследования на национальном уровне. "Почему бывшего заместителя главы АП Андрея Портнова исключили из санкционного списка ЕС? Потому что украинские правоохранительные органы не предоставили необходимых доказательств, политик выиграл суд, — продолжает эксперт. — Для ЕС каждый случай опротестования в суде — репутационные потери. Он хочет обезопасить себя от таких историй, поэтому с осторожностью относится к санкционным спискам". Во-вторых, каждая страна в ЕС имеет право вето, поэтому найти компромисс сложно. Это хорошо понимают в России, отправляя "гумконвой" в Италию или ведя переговоры о снятии санкций с еще одной лояльной к РФ страной — Венгрией.

Относительный контроль

Наиболее эффективны американские санкции. За их выполнением следят на государственном уровне, за нарушения строго наказывают. Более того, в частных компаниях есть специальные отделы, проверяющие потенциальных партнёров, есть ли они в санкционных списках. Если да — с ними избегают сотрудничества.

ГУМКОНВОЙ. Российская "помощь" для Италии была не демонстрацией доброй воли, а, скорее, аргументом для снятия санкций

В Европе же контроль — проблема. Об этом говорит Фокусу Аля Шандра, редактор Euromaidan Press. Именно она в свое время опубликовала расследование о передаче в оккупированный Крым газовых турбин компании Siemens, изготовленных для России. Она же подготовила заявление в немецкую прокуратуру о нарушениях санкционной политики. "Удивляло, что история с Siemens разворачивалась у всех на глазах и крупная компания чувствовала себя выше закона, — рассказывает Шандра. — Мы с немецкими партнерами проанализировали открытые данные, в том числе информацию о российских тендерах. В конце концов определили несколько принципов, которые доказывают: Siemens знала, что заключает договор с "дочкой" российской компании "Ростех", председатель которой находится под санкциями Евросоюза. Знала также, что турбины отправятся в Крым".

Собранные материалы Шандра передала не только правоохранителям, но и немецким политикам. Расследование продолжается. "Эта история маркерная: если Siemens может безнаказанно нарушать санкции, то что говорить о других! Ведь не только немецкие турбины привозят в Крым, но и крымские вина — на европейские винные фестивали, — говорит Шандра. — В немецких ток-шоу часто слышу о том, то антироссийские санкции неэффективны, их надо отменить".

Украинский вариант

Украина как заинтересованная сторона должна помогать западным партнёрам контролировать выполнение санкций, но тщетно. Нет у нас и активной позиции по продвижению людей в санкционные списки ЕС и США. К тому же Украина сама фигурирует в нескольких санкционных скандалах. Один из последних — "пленки Ермака", в которых речь идет о том, как обойти санкции ООН в отношении Ирана, чтобы помочь какой-то компании выйти на украинский рынок.

Сама Украина не спешила вводить антироссийские санкции. Соответствующий закон появился лишь в августе 2014-го, а первый санкционный список — год спустя. Эксперты отмечают, что украинский вариант санкций недостаточно жёсткий. Последнее обновление произошло 15 мая — президент Владимир Зеленский исключил из списка несколько компаний, новых не добавил. В законе отсутствуют критерии снятия санкций, порядок опротестования и наказание за нарушение санкций.

США и ЕС по-разному подходят к введению санкций, но в этот раз сработали синхронно

Позитивная новость: в МИД появилась должность специального представителя по вопросам санкционной политики. Её занял посол по особым поручениям Алексей Макеев. Он будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнёрами Украины в сфере санкционной политики.

Эффективность санкций

По оценкам МВФ, ежегодно антироссийские санкции обходятся Москве в 1–1,5% ВВП. Россия эти цифры не комментирует, как и то, что больше всего от санкций страдает оккупированный Крым. Андрей Клименко, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел", шесть лет изучает, как санкции влияют на РФ и АР Крым. Говорит, что из-за отсутствия иностранного финансирования, комплектующих и доступа к технологиям Россия регулярно переносит сроки сдачи в эксплуатацию новых самолётов, кораблей, судовых турбин. Что же касается Крыма, то развитие полуострова практически остановилось. Эксперт вспоминает, как после оккупации автономной республики Россия обещала создать там инвестиционный рай, свободную экономическую зону, новую Кремниевую долину. "Кремль думал, что США и ЕС не введут санкции, как не вводили после российской агрессии в Грузии в 2008 году. Но ошибся. Уже спустя год после оккупации Россия ликвидировала созданное Министерство по делам Крыма. Это был первый знак, что санкции, введённые ЕС и США, заработали", — говорит Клименко. По его словам, в начале оккупации на полуострове работали 34 российских и два местных банка, перешедших под российскую юрисдикцию, но на 1 января 2020 года только шесть из них остались в Крыму, все они находятся под санкциями. В год на содержание полуострова Россия тратит около $15 млрд.

Из-за санкций Москве сложно финансировать и Донбасс, на содержание которого она, по оценкам Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, тратит около $5 млрд.

Условия снятия

Сегодня санкции остаются единственным эффективным инструментом давления на Россию для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины, другие механизмы не действуют. Об этом говорят украинские эксперты и политики, это понимают чиновники ЕС и США. "Международный суд ООН говорит: прекратите запрещать Меджлис. Нет реакции. Трибунал ООН по морскому праву требует: "Отдайте корабли и моряков". Этого не происходит. Да, моряки вернулись, но это было в рамках "обмена", а не выполнение судебного решения, — говорит Мария Томак. — Американцы и европейцы ради Украины войну начинать не будут, войск НАТО на Донбассе мы не увидим. Поэтому остаются санкции. Они лучше, чем политические декларации. На гибридную войну — гибридный ответ. Возможно, не такой громкий и быстрый, но эта ситуация однозначно бесит РФ. Российская пропаганда начинает захлёбываться, когда речь заходит о санкциях, — значит, надо продолжать".

В последние месяцы Кремль задействовал все возможные рычаги для отмены санкций

Санкции для России — это не только нагрузка на бюджет, но путь выхода из ситуации. "Будет прогресс на Донбассе — начнется послабление давления. Но пока Россия демонстрирует, что нормализация ситуации ей не нужна ни в Сирии, ни в Украине", — добавляет политолог Пётр Олещук.

Как долго будет продолжаться санкционная война, спрогнозировать сложно. История знает прецеденты, когда санкции длятся десятилетиями, как в случае американских санкций против Ирана или Кубы. С другой стороны, Россия рассчитывает, что в Европе и США к власти придут силы, лояльные к РФ, и с их помощью можно будет снять санкции. Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это первый шаг к тому, что Европа готова принять оккупацию Крыма как данность.

В этой ситуации основная задача Украины — пусть не расширить, но сохранить имеющиеся санкции. Для этого власть должна неустанно повторять, что оккупация Крыма продолжается, а на Донбассе Россия не реализовала даже базового элемента Минских договорённостей — не прекратила стрелять.