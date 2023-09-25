Повестки водителям. Что делать, если сотрудники ТЦК перекрыли дорогу и забирают права

В Запорожье несколько сотрудников ТЦК остановили автомобиль и один из них, в ходе конфликта с водителем, решил упасть под колеса машины. Очевидцы говорят, что перед инцидентом у водителя отобрали права, а падение было явной симуляцией. Фокус разобрался, имеют ли право военкомы забирать водительские документы и блокировать дорогу.

Очередной скандал с представителями ТЦК произошел в Запорожье. В сети появилось видео, как военкомы остановили автомобиль, а один из них упал под колеса автомобиля.

Комментатор за кадром утверждает, что ранее представители ТЦК пытались вручить водителю повестку, но им не удалось. При этом водительские права военкомы забрали и стукнули по машине.

"Мы видим, что он специально упал под машину", — говорит мужчина, снимая происходящее на видео.

Автор кадров утверждает, что за руль села женщина, а мужчина вынужденно пересел на место пассажира из-за того, что военкомы забрали у него права. Работник ТЦК, стоявший впереди авто, падает под колеса тогда, когда женщина попыталась тронуться с места.

Вероятно, видео снимал адвокат, так как после остановки видеосъемки он сказал, что идет оказывать юридическую помощь.

Сотрудники ТЦК останавливают машину: что делать?

Украинские военкомы не имеют права останавливать транспортные средства. Такими компетенциями наделены сотрудники Нацполиции, сказал Фокусу адвокат в сфере военного права, юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский.

"Лишь полицейские вправе остановить машину, а сотрудники ТЦК могут потом подойти. И уж тем более, проверять водительские права и забирать их военкомы не имеют права. Они не являются субъектами, которых уполномочили на такую деятельность законодательные акты Украины", — пояснил специалист.

Если военкомы перекроют дорогу с требованием срочной остановки и показа документов, Савинский советует не нарываться на неприятности.

"Сбивать никого не надо. Не выходите из машины, вызовите полицию в случае отсутствия реакции военных, которые стали на дороге. Можно, конечно, законными действиями попытаться убедить их уйти с дороги", — продолжил юрист.

В случае отсутствия видеосъемки ситуация в Запорожье может трактоваться как ДТП и военкомы могут потребовать соответствующих экспертиз. Поэтому адвокат рекомендует сразу снимать происходящее на дороге.

Напомним, двум работникам ТЦК города Самбор Львовской области, подозреваемых в избиении и пытках мужчины, присудили круглосуточный домашний арест.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать категорию ограниченно пригодных к военной службе. По его мнению, такая категория рождает вероятность коррупционных рисков.