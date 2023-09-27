России грозит блэкаут. Чем Украина ответит на удары ВС РФ по энергообъектам

Этой зимой россияне в полной мере могут прочувствовать что такое блэкаут. Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на удары ВС РФ по энергосистеме. Фокус выяснил, реально ли обесточить российские города.

Утром 26 сентября неизвестный беспилотник в Курской области сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, в результате чего без света остались семь населенных пунктов. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что инцидент произошел в селе Снагость Кореневского района, а дрон, атаковавший инфраструктуру, якобы украинский. Позже источник издания LIGA.net подтвердил, что БПЛА мог принадлежать украинским спецслужбам.

Официально Киев эту информацию не подтвердил. Однако в Минобороны, рассуждая о целенаправленных атаках ВС РФ по украинской энергосистеме этой зимой заявили, что Украина, если потребуется, готов отвечать.

"Но мы будем отвечать!" – подчеркнул во время включения на CNN глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров.

Правила меняются

"Официальной информации о том, что дрон [в Курской области] украинский, не было. Это мог быть местный БПЛА. С другой стороны, если рядом с подстанцией была военная часть, объект Росгвардии или другой силовой структуры, которые принимают участие в вооруженной агрессии против Украины, это можно расценивать как объект для атаки. Россия ведет войну против Украины, правил должна придерживаться она, хотя она их постоянно нарушает. Если бы это был наш БПЛА, мы имели право атаковать", — рассуждает в беседе с Фокусом координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Чтобы устроить блэкаут в Украине, Россия целенаправленно наносит удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам военного аналитика Алексея Гетьмана по правилам войны действия, которые направлены против гражданского населения, считаются противоправными для любой из сторон. Однако если целью удара был военный объект, но в результате атаки в населенном пункте возникли проблемы с электричеством, это не расценивают как нарушение.

"Если взорвать железную дорогу, это усложнит логистику гражданским лицам, но целью операции не было гражданское население. То же самое с электричеством в населенных пунктах. Часть Курской области осталась без света не потому, что мы намерено атаковали энергосистему, мы атаковали военный объект. И последствия разные могли быть", — говорит Фокусу Гетьман.

Коваленко добавляет, что в случае намеренных атак по электроподстанциям на территории РФ, западные партнеры будут задавать вопросы, однако Киев в этой войне обороняется, а потому может задействовать разносторонние способы защиты. Так целями украинской армии могут быть российский военно-промышленный комплекс, который питается от линии электропередач. Ударом по ЛЭП украинская сторона может обесточить ближайшие населенные пункты, и в то же время влиять на работу ВПК, который производит оружие.

Иными словами, у ВСУ нет задачи умышленно обесточить российские города, но это может произойти как следствие атаки на военные объекты РФ.

По словам экспертов, дроны для таких атак оказываются действенными, так как могут преодолевать расстояния до 1000 км и нанести серьезный ущерб российской энергосистеме, ведь ремонтные работы в условиях санкций проблематичны.

"Раньше они [россияне] заказывали оборудование в Европе, сейчас — в Китае, но качество там низкое. И такие удары по системе будут ремонтировать долго", — отмечает Коваленко.

Фокус ранее писал о том, готова ли Украина к новому отопительному сезону и насколько долгими могут быть блэкауты этой зимой, если ВС РФ сосредоточат нанесение ударов по энергосистеме.

Фокус ранее подробно разбирал, зачем Вашингтон требует реформ от Киева и как это может повлиять на дальнейшую поддержку Украины странами Запада.