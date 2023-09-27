Ракетные удары или атака на Херсон: эксперт объяснил, как РФ может ответить за атаку на Крым (видео)

Российские власти не планируют ядерного удара в ответ на атаки Украины по Крыму. У них даже нет возможностей, чтобы восстановить поврежденные корабли ЧФ РФ.

В августе и сентябре 2023 года украинские Силы обороны нанесли ряд ударов по военным базам ВС РФ в оккупированном Крыму. В течение нескольких недель удалось уничтожить установки ПВО С-400, отбить "вышки Бойко", пробить десантный и подводный корабли и, наконец, попасть в штаб командования ЧФ РФ в Севастополе. Пока все, что смогла Россия, — это сожгла отель возле Морского порта в Одессе. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, ожидать ли какого-то особо мощного ответа на удары ВСУ по Крыму. Свою позицию эксперт высказал в эксклюзивном комментарии для Фокуса.

Мусиенко пояснил, что украинские удары по Крыму могут привести к полному уничтожению ЧФ РФ и к тому, что полуостров уже не будет логистическим хабом для южной группировки войск. Поэтому российские власти размышляют над действиями, которые смогут "продать" населению как победу. По его мнению, возможно несколько вариантов, которые выставят как "ответ за Севастополь".

Первый вариант — это проведение какого-то ракетного удара. Удар и так должен был бы состояться, к нему готовятся, однако россиянам расскажут, что это "ответка" Украине.

Второй вариант — активизация боевых действий на каком-то участке фронта. Эксперт предположил, что возможно усиление боев в Херсонской области: например, враг может попытаться высадиться на правом берегу Днепра.

"Чтобы перехватить медийную инициативу после Крыма, для них — крайне неблагоприятную, — они могут интенсифицировать боевые действия. Не исключена попытка перейти с левого берега на правый — к Херсону. Хотя возможна активизация и на другом участке фронта, — заявил Мусиенко.

Взрывы в Крыму: детали

Во время удара 13 сентября крылатые ракеты уничтожили десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подводную лодку "Минск", которые стояли в сухом доке в Севастополе. После этого ГУР Минобороны сообщило о повреждении нескольких патрульных кораблей. В целом расследователи ORYX насчитали 16 уничтоженных или поврежденных морских судов ЧФ РФ, по которым были нанесены удары.

По мнению Мусиенко, благодаря этим действиям Сил обороны российские корабли могут выполнять лишь 20-25% задач, возложенных на них командованием. В частности, они еще способны "кошмарить" гражданские суда возле Босфора. Или бить "Калибрами" по украинской инфраструктуре. Однако не могут провести десантирование, не могут провести блокаду портов, пропускают удары. Примечательно то, что времени и ресурсов для восстановления ЧФ РФ пока нет.

Один из ударов ВСУ повредил сухой док судоремонтного завода в Севастополе. Поэтому уменьшились возможности по ремонту поврежденных кораблей. Кроме того, действуют санкции: их можно обойти, но они существенно усложнят процесс. В целом получается, что для восстановления флота РФ должна потратить не один год.

"Чтобы восстановить корабль "Ростов-на-Дону" нужны годы: 3-4 года — не меньше", — уверен Мусиенко.

Однако угроза потерять флот в Черном море не посадит Россию за стол переговоров, заявил эксперт. По его словам, позиция РФ изменится только тогда, когда ВСУ будут наносить ей комплексные потери и на суше, и на воде.

Мусиенко подытожил: "Чтобы победить в этой войне на море, нужно чтобы она сочеталась с войной на суше. Когда мы комплексно будем освобождать наши города, когда мы будем нанести потери российским войскам, тогда они будут искать какое-то решение. Сама по себе потеря флота или минимизация его возможностей не приведет к тому, что российская позиция сразу изменится".

Напоминаем, бойцы Сил обороны захватили в Запорожской области уникальный российский танк Т-72БЗ, оборудованный бортовым компьютером. Существует угроза, что РФ готовится выпустить сотни аналогичных машин. Кроме того, в сети опубликовали заявление российского чиновника по выпуску "реактивных" танков Т-80: они пополнят танковый парк ВС РФ.