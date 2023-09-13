Полностью разрушен: в ORYX подтвердили уничтожение десантного корабля "Минск" РФ

Россия за время вторжения потеряла 16 кораблей разных классов, подтвердили аналитики. Крайний корабль попал под удар ракет, находясь в сухом доке Севастополя.

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В ночь на 13 сентября состоялась атака дронов и крылатых ракет на стоянку российских военных кораблей в Севастополе. Украинские эксперты отметили, что возможно использование крылатой ракеты Strom Shadow, которая потопила подводную лодку. ORYX-расследователи изучили фотографии с места событий и утверждают, что Россия потеряла еще и десантный корабль "Минск": судно получило повреждения, после которых его невозможно восстановить. Об этом говорится в сообщении Twitter сообщества ORYX.

В заметке указано, что аналитики получили достаточно визуальных подтверждений, чтобы сделать вывод об ударе в бухте в Севастополе. Морское судно класса Ropucha "уничтожено, а не просто повреждено", говорится в сообщении.

Отметим, в сети есть фотография корабля, который попал под удар в ночь на 13 сентября. Его можно сравнить с фотографией, которую смогло получить украинское движение сопротивления в Крыму.

Десантный корабль "Минск" (BDK-43 Minsk) до и после попадания Фото: Википедия Фото: Крымский ветер

Отдельные детали на ряде различных фотографий доказывают уничтожение корабля проекта 775 ЧФ РФ, заверили OSINT-расследователи в Twitter.

В утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 13 сентября не зафиксирован рост потерь ВС РФ в части кораблей: там и дальше число 19. Между тем на ресурсе ORYX-аналитиков обновили данные: добавили информацию об уничтожении "Минска".

Взрывы в Крыму: что известно

Отметим, атаку на бухту в Севастополе, которая произошла в ночь на 13 сентября, подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. Ему пришлось признать, что дроны и ракеты неизвестного происхождения добрались до судоремонтного завода и двух кораблей ВС РФ. При этом Министерство обороны России в первые часы после атаки заверило, что корабли получили незначительные повреждения и якобы их отремонтируют.

Украинские военные эксперты между тем надеются, что РФ безвозвратно потеряла подводную лодку "Ростов-на-Дону", которая использовалась для обстрела Украины крылатыми ракетами "Калибр". В частности, они отмечаются, что ВСУ осуществили уникальную операцию, которую до этого не осуществляла ни одна армия мира. Уникальность заключается в том, что Силы обороны не имели стандартных средств для нее, но все же успешно реализовали только имея ракеты Storm Shadow.

Напоминаем, майор запаса Алексей Гетьман оценил возможность освобождения Бахмута в Донецкой области. По его словам, россияне не отдадут этот город слишком быстро: для них он имеет сильную "эмоциональную окраску".

Между тем Россия ночью запустила по Украине 44 дрона-камикадзе Shahed: атаковала Одесскую и Сумскую области. Обломки дронов упали за 20 км вглубь Румынии. При этом власти страны успокаивают население: говорят, что не произошло ничего особенного.