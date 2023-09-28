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В бой идут одни старики: зачем в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для военной службы

Серафима Таран
Фото: militarytimes.com | Фото иллюстративное. Депутаты предлагают снять ограничения по предельному возрасту для тех, кто хочет продолжить службу

Депутаты предлагают снять ограничения по возрасту для военнослужащих. Сегодня на службе могут находится лица до 65-70 лет, но законотворцы хотят полностью убрать возрастной порог если сам боец желает остаться в строю. По словам юриста, нардепы подтягивают законодательную базу под и так существующие реалии.

В Верховной Раде предлагают снять ограничения по возрасту для прохождения службы в ВСУ. Авторы законопроекта, который недавно зарегистрировали в парламенте, утверждают, что военнослужащие старше 65-70 лет хотят защищать Родину, но закон не позволяет им этого делать.

Статья 22 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет предельный возраст для военнослужащих во время особого периода:

60 лет — для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава.

65 лет — для высшего офицерского состава.

По достижению этого возраста военнослужащие с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы на занимаемой ими должности, а также годные по состоянию здоровья, могут продлить срок службы еще на 5 лет.

Таким образом, рядовые, сержанты, младшего и старшего офицерского состава могут служить до 65 лет, а высший офицерский состав – до 70 лет.

Депутаты предлагают убрать эти ограничения.

По словам юриста Николая Максимова на практике военного не увольняют в принудительном порядке, если тот хочет продолжить службу, даже если он достиг предельного по закону возраста.

"Есть люди, которые после 60 лет, по возрасту могут уволиться с военной службы, но не делают этого по собственному желанию. Никто их обычно не принуждает демобилизоваться. Военное руководство, если понимает, что у человека проблемы со здоровьем, тогда в исключительных случаях могут поставить вопрос о демобилизации. Но в большинстве случаев так не происходит", — говорит Фокусу Максимов.

По словам эксперта, в последнее время депутаты подводят законодательную базу под многие вопросы, которые на практике решались без правовой рамки. Так, например, военкоматы с начала полномасштабного вторжения призывали на службу людей, независимо от места регистрации, а позже депутаты внесли соответствующие изменения. Также эксперт добавляет, что категория ограниченно годных к прохождению военной службы, многими представителями территориальных центром комплектования раньше не воспринималась всерьез. Позже со стороны власти звучали предложения пересмотреть подход к этой категории военнообязанных.

"Многое, что сейчас делают депутаты — пытаются легализовать то, что давно происходит на практике. Это же касается предложений по снятию ограничения предельного возраста для прохождения службы в особый период", — добавляет эксперт.

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