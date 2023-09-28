В бой идут одни старики: зачем в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для военной службы

Депутаты предлагают снять ограничения по возрасту для военнослужащих. Сегодня на службе могут находится лица до 65-70 лет, но законотворцы хотят полностью убрать возрастной порог если сам боец желает остаться в строю. По словам юриста, нардепы подтягивают законодательную базу под и так существующие реалии.

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В Верховной Раде предлагают снять ограничения по возрасту для прохождения службы в ВСУ. Авторы законопроекта, который недавно зарегистрировали в парламенте, утверждают, что военнослужащие старше 65-70 лет хотят защищать Родину, но закон не позволяет им этого делать.

Статья 22 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет предельный возраст для военнослужащих во время особого периода:

60 лет — для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава.

65 лет — для высшего офицерского состава.

По достижению этого возраста военнослужащие с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы на занимаемой ими должности, а также годные по состоянию здоровья, могут продлить срок службы еще на 5 лет.

Таким образом, рядовые, сержанты, младшего и старшего офицерского состава могут служить до 65 лет, а высший офицерский состав – до 70 лет.

Депутаты предлагают убрать эти ограничения.

По словам юриста Николая Максимова на практике военного не увольняют в принудительном порядке, если тот хочет продолжить службу, даже если он достиг предельного по закону возраста.

"Есть люди, которые после 60 лет, по возрасту могут уволиться с военной службы, но не делают этого по собственному желанию. Никто их обычно не принуждает демобилизоваться. Военное руководство, если понимает, что у человека проблемы со здоровьем, тогда в исключительных случаях могут поставить вопрос о демобилизации. Но в большинстве случаев так не происходит", — говорит Фокусу Максимов.

По словам эксперта, в последнее время депутаты подводят законодательную базу под многие вопросы, которые на практике решались без правовой рамки. Так, например, военкоматы с начала полномасштабного вторжения призывали на службу людей, независимо от места регистрации, а позже депутаты внесли соответствующие изменения. Также эксперт добавляет, что категория ограниченно годных к прохождению военной службы, многими представителями территориальных центром комплектования раньше не воспринималась всерьез. Позже со стороны власти звучали предложения пересмотреть подход к этой категории военнообязанных.

"Многое, что сейчас делают депутаты — пытаются легализовать то, что давно происходит на практике. Это же касается предложений по снятию ограничения предельного возраста для прохождения службы в особый период", — добавляет эксперт.

Фокус ранее подробно разбирал, почему в Украине до сих пор не построили Национальное мемориальное военное кладбище, хотя Минветеранов обещали провести первые захоронения в октябре-ноябре 2023 года.

Также Фокус писал, зачем в Украине хотят создавать "реестр уклонистов", чтобы наказать тех, кто выехал за границу по фальшивым заключениям военно-врачебной комиссии.