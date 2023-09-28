Борщ, каша, салат и никакого сала: чем кормят российских военнопленных

На первый взгляд кажется, что российские пленные неплохо питаются в украинском лагере — для них закупили сало, сгущенное молоко, печенье и конфеты. Общество возмутилось: оккупантов кормят за государственные средства колбасой и сникерсами. Фокус выяснил, как на самом деле питаются военнопленные.

"Если смотреть исключительно на закупки без разъяснения, может сложиться впечатление, что государство кормит военнопленных сникерсами и салом. Но это не так", — говорит Фокусу представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

По словам собеседника Фокуса, рацион в лагере состоит из завтрака и обеда. На первое в обед дают борщ или суп гороховый, на второе — кашу с маслом и куском мяса или рыбы и сезонный салат — это может быть квашеная капуста или винегрет.

Военнопленные сами выращивают зелень, овощи и пекут хлеб. В их ежедневный рацион не входят ни сладкое, ни печенье, ни сало. Закупки конфет и колбасы, государственные учреждения делают для лагерных магазинов, где пленные за свои средства могут приобрести продукты. Наличие магазинов в лагере является требованием Женевской конвенции. Продукты закупают по просьбе пленных. У них также есть отдельные места в холодильниках, где они хранят то, что приобретут в магазинах.

"Там есть печенье, сало, газированные напитки, средства гигиены. В столовой этого не дают. И покупают эти вещи не за деньги из бюджета, а из спецфонда лагеря. Родственники пленных переводят деньги на их личные счета, с которых они потом могут закупать продукты в магазине", — добавил Яценко.

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний также подчеркнули, что доходы от деятельности магазина лагеря зачисляются в специальный фонд лагеря и используются для улучшения условий — проведения ремонтов помещений колонии.

Вопрос, как питаются военнопленные поднялся после того, когда оказалось, что государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Запад 1" провело ряд тендеров в электронной системе государственных закупок Prozorro. Колония приобрела сало, загущенное молоко, конфеты, мясопродукты, супы-пюре и даже средства гигиены у одного продавца. А цены на товары оказались на несколько процентов выше средних рыночных цен.

По словам юриста Александра Леменова, если лагерь приобрел продукты для магазинов не за бюджетные средства, а за деньги резидентов страны-агрессора, то не должны были соблюдать требования по рыночным ценам.

"Если мы говорим, что государственное учреждение покупало что-то за средства украинских граждан, это должно быть максимально транспарентно и проводиться через Prozorro. Нельзя переплачивать, потому что это средства налогоплательщиков. Если мы говорим о спецфонде, который наполняют иностранные граждане страны-агрессора, а мы за эти деньги покупаем продукты для них по завышенным ценам, это нас не должно волновать. А проводили тендеры через Prozorro, потому что это просто технически удобно", — говорит Фокусу эксперт.

Ранее Петр Яценко рассказывал Фокусу, что в среднем в месяц на одного военнопленного выделяется примерно 10 тысяч грн. В эту сумму входит питание, одежда, медицинская помощь и связь с родственниками. Также пленные имеют возможность работать. Они выполняют несложные задачи, разрешенные третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Заработная плата пленных в колонии в месяц составляет около 300 гривен.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал Фокусу, что с 18 сентября 2022 года, когда был запущен государственный проект "Хочу жить", получено почти 25 тысяч обращений от российских солдат о желании сдаться в плен.