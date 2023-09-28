Разделы
Материалы
Эксклюзивы Российско-украинская война

Борщ, каша, салат и никакого сала: чем кормят российских военнопленных

Серафима Таран, Тимур Савин
Фото иллюстративное. На территории лагеря для в0оеннопленных работают магазины, где можно приобрести различные товары

На первый взгляд кажется, что российские пленные неплохо питаются в украинском лагере — для них закупили сало, сгущенное молоко, печенье и конфеты. Общество возмутилось: оккупантов кормят за государственные средства колбасой и сникерсами. Фокус выяснил, как на самом деле питаются военнопленные.

"Если смотреть исключительно на закупки без разъяснения, может сложиться впечатление, что государство кормит военнопленных сникерсами и салом. Но это не так", — говорит Фокусу представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

По словам собеседника Фокуса, рацион в лагере состоит из завтрака и обеда. На первое в обед дают борщ или суп гороховый, на второе — кашу с маслом и куском мяса или рыбы и сезонный салат — это может быть квашеная капуста или винегрет.

Военнопленные сами выращивают зелень, овощи и пекут хлеб. В их ежедневный рацион не входят ни сладкое, ни печенье, ни сало. Закупки конфет и колбасы, государственные учреждения делают для лагерных магазинов, где пленные за свои средства могут приобрести продукты. Наличие магазинов в лагере является требованием Женевской конвенции. Продукты закупают по просьбе пленных. У них также есть отдельные места в холодильниках, где они хранят то, что приобретут в магазинах.

"Там есть печенье, сало, газированные напитки, средства гигиены. В столовой этого не дают. И покупают эти вещи не за деньги из бюджета, а из спецфонда лагеря. Родственники пленных переводят деньги на их личные счета, с которых они потом могут закупать продукты в магазине", — добавил Яценко.

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний также подчеркнули, что доходы от деятельности магазина лагеря зачисляются в специальный фонд лагеря и используются для улучшения условий — проведения ремонтов помещений колонии.

Вопрос, как питаются военнопленные поднялся после того, когда оказалось, что государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Запад 1" провело ряд тендеров в электронной системе государственных закупок Prozorro. Колония приобрела сало, загущенное молоко, конфеты, мясопродукты, супы-пюре и даже средства гигиены у одного продавца. А цены на товары оказались на несколько процентов выше средних рыночных цен.

По словам юриста Александра Леменова, если лагерь приобрел продукты для магазинов не за бюджетные средства, а за деньги резидентов страны-агрессора, то не должны были соблюдать требования по рыночным ценам.

"Если мы говорим, что государственное учреждение покупало что-то за средства украинских граждан, это должно быть максимально транспарентно и проводиться через Prozorro. Нельзя переплачивать, потому что это средства налогоплательщиков. Если мы говорим о спецфонде, который наполняют иностранные граждане страны-агрессора, а мы за эти деньги покупаем продукты для них по завышенным ценам, это нас не должно волновать. А проводили тендеры через Prozorro, потому что это просто технически удобно", — говорит Фокусу эксперт.

Ранее Петр Яценко рассказывал Фокусу, что в среднем в месяц на одного военнопленного выделяется примерно 10 тысяч грн. В эту сумму входит питание, одежда, медицинская помощь и связь с родственниками. Также пленные имеют возможность работать. Они выполняют несложные задачи, разрешенные третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Заработная плата пленных в колонии в месяц составляет около 300 гривен.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал Фокусу, что с 18 сентября 2022 года, когда был запущен государственный проект "Хочу жить", получено почти 25 тысяч обращений от российских солдат о желании сдаться в плен.