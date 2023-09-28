Империализм будет прорастать: после войны Россия может захотеть реванша, — эксперт (видео)

Политолог Игорь Чаленко считает, что Россия необходимы ядерное разоружение и демилитаризация. Ответственность за это должно на себя взять международное сообщество.

Империализм и "рашизм" будут продолжать существовать в России после того, как война с Украиной закончится. Более того, эти "идеологии" будут взращиваться также за счет желания реванша. Об этом Фокусу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, международное сообщество должно озаботится тем, чтобы отобрать у России ядерное оружие. Так, опасные идеи будут присутствовать даже в Московии, если РФ в силу определенных обстоятельств постигнет дефрагментация.

Также Чаленко уверен, что России необходимо демилитаризация. Ее должна постигнуть судьба, схожая с судьбой постнацистской Германии, из которой "вычищали нацизм".

Эксперт отметил, что россияне сами должны стать двигателем перемен в их же стране, в противном случае – РФ уйдет в пропасть на десятилетия.

"Не будет никакого реванша. Кто мечтает о Советском Союзе – такого не будет. Ситуация очень проста: или Россия будет демократичной или ее просто разделят", — сказал Чаленко.

Игорь Чаленко о поствоенной России (смотреть с 21:19)

Напомним, что в легионе "Свобода России" рассказали о планах в отношении режима президента Владимира Путина. Российские добровольцы анонсировали продолжение рейдов осенью и зимой. Уверяют, бои на территории России "связывают" подразделения ВС РФ и тогда бойцам Сил обороны становится немного легче.