"Деоккупируем ЗАЭС": что изменится после вступления Украины в Совет управляющих МАГАТЭ

Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Теперь есть шанс ослабить российский радиационный шантаж. Эксперты считают, что Киев может задействовать рычаги влияния МАГАТЭ, чтобы надавить на "Росатом" и руководство РФ.

Украина вошла в состав Совета управляющих международных агентств по атомной энергетике на 2023-2025 годы совместно с еще 10 странами, среди которых Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай и Испания. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это событие дает Киеву "реальные возможности по принятию решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ и всей Международной комиссии".

"Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира — ядерную и радиационную безопасность. И добиться полного освобождения нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и освобождения Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа", — сказал Зеленский.

В комментарии Фокусу военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что до того, как Украина вошла в Совет управляющих МАГАТЭ, возможность контролировать процессы, связанные, в частности, с ядерной безопасностью, были нулевые. Сейчас у Киева есть шанс задействовать механизмы МАГАТЭ, способные оказать давление на "Росатом", а через госкорпорацию — на руководство РФ.

"Мы зашли в Совет управления и у нас появился шанс контролировать и использовать рычаги влияния МАГАТЭ, в том числе, чтобы добиться деоккупации Запорожской АЭС. Это хороший ход. Теперь мы можем инициировать вопросы, связанные с решениями по управлению ядерными атомными технологиями", — говорит Свитан.

По словам собеседника Фокуса, находясь в Совете управляющих МАГАТЭ многие внутренние процессы станут для Украины более прозрачными. Киев сможет инициировать рассмотрение разного уровня вопросов, что само по себе будет оказывать давление на "Росатом". Кроме того, МАГАТЭ может остановить финансовую деятельность российской госкорпорации на территории Европы и Турции. И в процессе добиться ухода россиян с территории ЗАЭС.

"В Венгрии "Росатом" строит два энергоблока [АЭС "ПАКШ-2"], и МАГАТЭ может не дать разрешения на их эксплуатацию. Также "Росатом" строит и готовит к запуску четыре энергоблока в Аккую [строящаяся АЭС в Турции]. Воздействуя на деятельность госкорпорации, можно влиять на российское руководство. А хватит ли им политической воли — это задача Украины. Те, кто вошел в совет управляющих МАГАТЭ, могут вести соответствующую работу, чтобы убедить Совет задействовать рычаги влияния", — добавляет эксперт.

Ранее гендиректор "Росатома" в комментарии росСМИ заявлял, что строительство АЭС "ПАКШ-2" в Венгрии будет завершено вопреки критике ряда стран ЕС, а также США и Великобритании. Он также отмечал, что официальный Будапешт положительно относится к участию российской государственной корпорации в реализации АЭС.

Напомним, Совет управляющих МАГАТЭ — один из двух руководящих органов агентства наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств–членов. Эта структура рассматривает финансовые ведомости, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по ним рекомендации Генеральной конференции. Совет обычно собирается пять раз в год и рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности.

Фокус рассказывал 28 сентября, что в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.