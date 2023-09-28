"Должны работать вместе": Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ, — Зеленский

По словам президента, Украина остается надежным международным партнером в сфере атомной энергетики. Необходимо положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой.

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Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский у себя в X (ранее Twitter).

"Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина остается надежным международным партнером в сфере атомной энергетики. Страна будет продолжать прилаживать усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности.

"Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой", — заявил президент.

Он отметил, что ядерная и радиационная безопасность должна быть гарантирована.

Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ

Что такое Совет управляющих МАГАТЭ

Как сказано на сайте МАГАТЭ, это один из двух руководящих органов наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств – членов. Совет рассматривает финансовые ведомости, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по ним рекомендации Генеральной конференции. Совет обычно собирается пять раз в год и рассматривает заявления о приеме в члены Агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности.

Напомним, что Greenpeace сообщал, что МАГАТЭ скрывает правду о безопасности на Запорожской АЭС. В отчете отметили, несмотря на то, что ядерный кризис продолжает обостряться, МАГАТЭ не предоставляет необходимого уровня анализа российских военных операций на месте.