Нужна дезинтеграция: Россия будет опасной даже без Путина, — эксперт (видео)

По словам профессора Галины Зеленько, идеальным сценарием не только для Украины, но и для всего мира была бы дезинтеграция России. Однако, к сожалению, пока никаких предпосылок к этому нет.

Россия нужна дезинтеграция, иначе даже после смерти президента Владимира Путина она будет представлять опасность для Украины. Об этом в интервью Фокусу заявила профессор, доктор политических наук Галина Зеленько.

По ее словам, идеальным сценарием не только для Украины, но и для всего мира была бы дезинтеграция России. Однако, к сожалению, пока никаких предпосылок к этому нет.

Зеленько отметила, что для угрозы необходимо большое, консолидированные геополитическое образование. У отдельных мелких государств не будет ресурсов для нападений на соседние страны. Россия, по мнению эксперта, представляет собой державу под руководством кланово-олихархический режим, который уже успел перерасти в автократию. В регионах нет олигархических сил с финансовой поддержкой, которые могли бы реализовывать какие-то политические идеи.

" В России нет политических партий, которые были бы не государственными", — сказала эксперт.

Зеленько также заявила, что российские олигархи все более-менее равноценны. Они в определенном смысле подчиняются ФСБ, которое в начал 2000-х годов смогло их взять под контроль.

"Сам Путин ничего не сделал", — отметила Зеленько.

Галина Зеленько о "коллективном Путине" в России (смотреть с 10 минуты)

Напомним, что венный обозреватель из Израиля Давид Шарп заявил, что Путин хочет продержаться 2-3 года в войне против Украины. По его словам, в РФ надеются, что им хватит нефти и денег на долговременную войну. Также есть надежда, что после выборов в США Украина потеряет поддержку партнеров.