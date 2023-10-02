Долговременная война: Путин надеется продержаться 2-3 года, — эксперт

В РФ надеются, что им хватит нефти и денег на долговременную войну. Также есть надежда, что после выборов в США Украина потеряет поддержку партнеров.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в сентябре заявил, что война в Украине продлится до 2025 года. Именно к тому времени, как прогнозируют в Кремле, российская власть достигнет всех целей. Для этого ей понадобится современное вооружение и обученная армия. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил, на чем может основываться уверенность Кремля в том, что боевые действия продлятся еще 2-3 года. Об этом говорится в комментарии для портала "24 канал".

Министерство обороны Великобритании на днях опубликовало комментарий относительно роста оборонных расходов России. В частности, они достигнут трети госбюджета РФ в 2024 году — это 10,8 трлн руб. (почти 25 млрд долл.), что составит 6% от российского ВВП. Подобные расходы свидетельствуют, что Россия готовится к "многолетней войне". Обозреватель перечислил факторы, на которые надеется путинский режим. При этом признает, что могут произойти неожиданности, которые невозможно предсказать.

Война РФ в Украине: детали

По мнению Шарпа, понятие "многолетняя война", которое использовали британцы — это война, продолжительностью 2-3 года. На дольше заглядывать не имеет смысла, потому что могут произойти какие-то события на поле боя, или в самой РФ, и это может изменить указанные сроки.

Между тем вариант прекратить войну прямо сейчас власть в Кремле не рассматривает. Мирные переговоры — это уход с оккупированных территорий, а это для россиян не приемлемо. Поэтому впереди — многолетние боевые действия.

"Для власти страны-агрессора нет другого выхода, потому что выход для нее — это прекратить войну, как минимум отойдя к линиям перед полномасштабным вторжением, и тогда уже можно дальше вести переговоры", — пояснил собеседник "24 канала".

На что же может рассчитывать президент России Владимир Путина? По словам Шарпа, есть два фактора, на которые надеется Москва.

Во-первых, у РФ достаточно природных и экономических ресурсов: есть нефть, полезные ископаемые, деньги. Также все еще есть запасы с советских времен. Существующих запасов и потенциала прочности хватит как раз на несколько лет.

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Во-вторых, есть надежда на то, что ослабнет поддержка Украины западными партнерами. Кремль ожидает, что выборы в США пройдут в пользу РФ. Когда станет понятно, кто же победит, то будет строить дальнейшие планы на войну. Также в Москве надеюсь сыграть на слабостях других партнеров — использовать вымышленные и реальные противоречия.

Отметим, в Сенате США удалили из проекта оборонного бюджета 300 млн долл., которые должны были пойти на помощь Украине. После этого в правительстве президента Джо Байдена едва не произошел политический кризис, но его избежали, приняв решение о промежуточном финансировании расходов сроком на 45 дней.

Тем временем Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Минобороны России объяснило, что планируют обучить 130 тыс. новобранцев, которых якобы не будут мобилизовать на войну в Украину. При этом глава Кремля заверил, что мобилизация не нужна: в РФ есть достаточное количество добровольцев.

Напоминаем, СМИ проанализировали возможности Украины и России по закупке китайских беспилотников. Выяснили, что официально в Украину завозят этого вида техники в 72 раза меньше, чем в страну-агрессора. Кроме того, Москва решила возобновить выпуск "реактивного танка" Т-80, поскольку на поле боя не хватает бронемашин. Аналитики утверждают, что российское производство не способно покрыть потерь танков, поэтому их в основном снимают с советских полигонов.