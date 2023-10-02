Довготривала війна: Путін сподівається протриматись 2-3 роки, — експерт

В РФ сподіваються, що їм вистачить нафти та грошей на довготривалу війну. Також є надія, що після виборів у США Україна втратить підтримку партнерів.

Related video

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вересні заявив, що війна в Україні триватиме до 2025 року. Саме до того часу, як прогнозують в Кремлі, російська влада досягне усіх цілей. Для цього їй знадобиться сучасне озброєння та навчена армія. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив, на чому може ґрунтуватись впевненість Кремля у тому, що бойові дії триватимуть ще 2-3 роки. Про це ідеться у коментарі для порталу "24 канал".

Міністерство оборони Британії днями опублікувало коментар щодо зростання оборонних видатків Росії. Зокрема, вони досягнуть третини держбюджету РФ у 2024 році — це 10,8 трлн руб. (майже 25 млрд дол.), що складе 6% від російського ВВП. Подібні видатки свідчать, що Росія готується до "багаторічної війни". Оглядач перелічив фактори, на які сподівається путінський режим. При цьому визнає, що можуть статись несподіванки, які неможливо передбачити.

Війна РФ в Україні: деталі

На думку Шарпа, поняття "багаторічна війна", яке використали британці — це війна, тривалістю 2-3 роки. На довше заглядати не має змісту, тому що можуть статись якісь події на полію бою, або у самій РФ, і це може змінити вказані терміни.

Тим часом варіант припинити війну прямо зараз влада у Кремлі не розглядає. Мирні перемовини — це відхід з окупованих територій, а це для росіян не прийнятне. Тому попереду — кількарічні бойові дії.

"Для влади країни-агресора немає іншого виходу, тому що вихід для неї – це припинити війну, як мінімум відійшовши до ліній перед повномасштабним вторгненням, і тоді вже можна далі вести перемовини", — пояснив співрозмовник "24 каналу".

На що ж може розраховувати президент Росії Володимир Путіна? Зі слів Шарпа, є два фактори, на які сподівається Москва.

По-перше, в РФ вдосталь природних та економічних ресурсів: є нафта, корисні копалини, гроші. Також все ще є запаси з радянських часів. Наявних запасів і потенціалу міцності вистачить якраз на кілька років.

Важливо

Росіянам обіцяють долар по 250 рублів: до чого тут Китай

По-друге, є сподівання на те, що ослабне підтримки України західними партнерами. Кремль очікує, що вибори в США пройдуть на користь РФ. Коли стане зрозуміло, хто ж переможе, то будуватиме подальші плани на війну. Також у Москві сподіваюся зіграти на слабкостях інших партнерів — використати вигадані та реальні суперечності.

Зазначимо, у Сенаті США видалили з проєкту оборонного бюджету 300 млн дол., які мали піти на допомогу Україні. Після цього в уряду президента Джо Байдена ледь не сталась політична криза, але її уникли, прийнявши рішення про проміжне фінансування видатків терміном на 45 днів.

Тим часом Путін підписав указ про осінній призов до лав ЗС РФ. Міноборони Росії пояснило, що планує навчити 130 тис. новобранців, яких начебто не буде мобілізувати на війну в Україну. При цьому очільник Кремля запевнив, що мобілізація не потрібна: в РФ є достатня кількість добровольців.

Нагадуємо, ЗМІ проаналізували можливості України та Росії щодо закупівлі китайських безпілотників. З'ясували, що офіційно в Україну завозять цього виду техніки у 72 рази менше, ніж в країну-агресора. Крім того, Москва вирішила відновити випуск "реактивного танка" Т-80, оскільки на полію бою не вистачає бронемашин. Аналітики стверджують, що російське виробництво не здатне покрити втрат танків, тому їх в основному знімають з радянських полігонів.