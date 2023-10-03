"Ядерный взрыв над Сибирью". Военные РФ могли испытать ракету "Буревестник", угрожает ли это Украине

Ядерный заряд у пресловутой российской межконтинентальной ракеты "Буревестник" меньше, чем у других видов вооружения РФ. Несмотря на это, она может уничтожить целый район города. США и НАТО получили хороший сигнал, ведь в случае удара по Украине, от радиации пострадают западные страны.

Россия готовится, или уже испытала, межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, дальность полета которой может быть более 3000 км. Кодовое обозначение ракеты НАТО — SSC-X-9 Skyfall. Спутниковые и авиаснимки, имеющиеся в распоряжении газеты The New York Times, позволяют говорить о возможных испытаниях на секретном полигоне в Арктике.

Российская ракета должна быть оружием "второго удара стратегической дальности". С помощью нее ВС РФ могут уничтожать целый район города или военный объект. Ядерный заряд в "Буревестнике" меньше, чем у большинства других видов ядерного оружия, указывают западные эксперты.

Американские самолеты-разведчики следили за испытаниями ядерного оружия в России

Последние две недели в этом районе отслеживали пролеты американских самолетов-разведчиков. В частности, самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint 19 и 26 сентября совершил минимум два вылета у арктического побережья для наблюдения за стартовой площадкой.

Эксперты пришли к выводу, что ракета опасна способностью нести мощную ядерную боеголовку и выделением вредных радиоактивных выбросов в случае взрыва или неисправностей во время испытаний.

Запуск ракеты "Буревестник": выросла ли ядерная угроза для Украины?

О постановке ракеты "Буревестник" на вооружение российской армии пока ничего неизвестно. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян забегает вперед и грозит неминуемым ядерным ультиматумом РФ.

"Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно (очевидно, Симоньян говорит об Украине и ее западных союзниках, — ред.). Пока они не увидят неминуемую угрозу, они не остановятся. Дальнобойные ракеты, истребители, все это будет… Если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Вся радиоэлектроника выведется из строя, вся цифра и спутники. Камеры и телефоны. Вернемся в 1993 год", — описала она свое видение будущего.

История с испытанием российской ядерной ракеты не связана с полномасштабной войной в Украине. ВС РФ наносят удары ракетами из ОТРК, морского и воздушного базирования, а также авиабомбами, отметил в беседе с Фокусом военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

Возможный запуск "Буревестника" с ядерной установкой, по его мнению, станет сигналом США и НАТО в целом.

"Много раз Россия уже объявляла о проведении успешных испытаний, но пока нет точных сведений о пуске "Буревестника". В отчетах для Путина тоже писали, что все хорошо. Украине волноваться нечего, поскольку РФ использовала все компоненты вооружений, кроме ядерного. Приходится продолжать боевую работу и уничтожать врага", — рассказал специалист.

Накануне зимы и отопительного сезона украинскому командованию лучше обратить внимание на места производства ударных дронов и ракет в России, указал Селезнев.

Ракета "Буревестник" слишком грязная

Москва прибегает к ядерному шантажу постоянно, как только Запад говорит о новой военной помощи Киеву. Данная тенденция не меняется с весны 2022 года, заметил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

"С точки зрения ведения политики угрозы, РФ теряют эффективность. Очевидна демонстрация сырой и неготовой системы, которую тяжело вводить в бой. Ракета "Буревестник" слишком грязная даже для ядерного оружия, в ней практически нет радиационной защиты и после пуска она оставляет после себя опасные выбросы", — считает эксперт.

Одна из причин, почему "Буревестник" столь опасен экологически, заключается в желании сделать ее как можно легче и снять максимум радиационной защиты.

А в случае удара по Украине, распространение радиации на территорию стран НАТО, должно расцениваться как нападение на члена Североатлантического альянса с последующим уничтожением Черноморского флота и значительных сил российской армии, заключил Йижак.

Фокус уже писал о проведении в России 3 октября масштабных учений по гражданской обороне из-за "угрозы ядерной войны". Российские соцсети распространяют сведения об "ультиматуме Путина" и "настоящей войне РФ".

Украинские эксперты полагают, что Путин снова раскручивает ядерный шантаж. Вероятен также теракт на Запорожской АЭС, чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ.