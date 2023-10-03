ВС РФ выводят из строя энергосистему Украины: энергетики рассказали, когда наступит тотальный коллапс

Энергетическая система Украины находится в худшем состоянии, чем год назад. Осложняет ситуацию бюрократия: выделение денег и закупки оборудования идут медленно. Россияне сделали выводы из прошлых массированных атак и могут погрузить Украину во тьму, говорят Фокусу специалисты и эксперты из сферы энергетики.

Предстоящая зима в Украине может оказаться хуже, чем предыдущая из-за российских ракетных ударов по объектам энергетики. Финансовая помощь Запада помогает в ремонте поврежденных объектов, но процесс идет крайне медленно. До предстоящей зимы осталось совсем мало времени, а заказано лишь сто новых высоковольтных трансформаторов, пишет издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников и инженеров-энергетиков.

"Основные части энергообъектов окружены мешками с песком, чтобы защитить их от осколков, но в случае прямого попадания сделать ничего нельзя. Ставить высоковольтные трансформаторы в бетонные корпуса нецелесообразно, ведь они перегреются", — поясняет журналистам директор одной из электростанций, вспоминая ноябрь прошлого года.

Авторы материала подчеркивают, что украинские инженеры нашли гениальные схемы переброски электроэнергии и оборудования по стране. Несмотря на их усилия, с 10 октября по конец декабря 2022 года, среднее украинское домохозяйство не имело электричества около пяти недель.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявляет, что энергетическая система более уязвима, чем в прошлом году. Избыточных мощностей нет, а запасного оборудования мало, полагает министр.

"Закупки оборудования идут очень медленно. Украина подключена к европейской энергосистеме и может импортировать электроэнергию, если это необходимо. Украинцы имеют богатый опыт борьбы с крупномасштабными атаками, но россияне тоже извлекли уроки из неспособности разрушить всю систему", — комментирует Галущенко.

Объекты генерации целы: ВС РФ "по кирпичикам" выводят из строя энергосистему Украины

Компания ДТЭК до полномасштабной войны производила около четверти электроэнергии Украины, а сейчас потеряла более 20% мощностей, говорит The Economist исполнительный директор Дмитрий Сахарук.

Еще большей угрозой, чем ракеты и дроны могут стать кибератаки. Успешное нападение парализует всю систему, что намного опаснее физического ущерба.

По оценкам директора Центра экономического восстановления, советника премьер-министра Украины Кирилла Криволапа, система точно не отремонтирована на 100% и запас прочности небольшой.

"Тогда нам помогала зима, мы не успели все объекты укрепить. В этом сезоне технически может быть сложнее, но легче морально. Возможно, у российских военных есть карты резервных линий и они понимают, как переключаются энергосети. Поэтому они анализируют и делают выводы", — объяснил он.

Запасы генерации и состояние энергообъектов нужно проверять заранее и отчитываться не накануне отопительного сезона, говорит Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Ситуация с электроэнергией напоминает вечный дефицит угля. Энергетики делают то, что могут и нужно ориентироваться на цифру готовности 70-80%. Главы энергокомпаний, профильные чиновники вынуждены скрывать реальное положение вещей из-за объективной военной опасности", — объяснил он.

По оценкам Корольчука, прошлой зимой российские военные могли не ставить себе цель разрушить энергосистему Украины полностью.

"Возможно, цель оккупантов заключается в выведении из строя энергосистемы по кирпичикам. Удары были по подстанциям, ведь если бы разрушились объекты генерации, был бы тотальный коллапс. Это тактика создания проблем на уровне дефицита пропускной способности и неудобств для населения", — заметил эксперт.

Бюрократия заморозила деньги на защиту энергообъектов

Глава госкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в конце сентября заявил, что украинская энергосистема вышла из минувшей зимы разрушенной на 40–50%.

"Прохождение отопительного сезона где-то на 95% зависит от обстрелов. Пессимистический сценарий. Масштаб ракетных и дроновых атак такой, как в прошлом году. Большие повреждения сетей и электростанций. Возможны сбои в энергоснабжении. Мы будем использовать резервные схемы питания потребителей и восстанавливать все после повреждений", — сказал глава компании.

Кудрицкий говорит, что Кабмин одобрил выделение "Укрэнерго" 9,7 млрд гривен для защиты подстанций. Но оказалось, что деньги до сих пор недоступны — надо выполнить все бюрократические процедуры для их получения.

"Параллельно с попытками получить бюджетное финансирование мы пытаемся договориться с международными финансовыми организациями о перепрофилировании кредитов или получении грантовой помощи на эти цели. Речь идет о такой же сумме, как из бюджета – около $220-250 млн… Планируем завершить возведение оборонных конструкций к холодам", — резюмировал гендиректор.

Напомним, украинские энергетики тесно сотрудничают с Генштабом ВСУ и правительством ради налаживания защиты энергетических объектов. В "Укрэнерго" пока не готовят графики отключений электроэнергии.

Минсоцполитики предлагает запретить отключать электроэнергию уязвимым категориям украинцев. Свет точно будет у получателей жилищных субсидий, обещают чиновники.