"Песик Путина": Илону Маску нужно отвечать в форме ироничного "троллинга", — Фесенко

По словам политолога Владимира Фесенко, миллиардер Маск боится ядерной войны. Его взгляды схожи со взглядами Трампа. Так же думает часть общества в США, и Украине с этим нужно работать.

В общении с миллиардером Илоном Маском необходимо быть сдержанным, но отвечать с юмором и ироничным "троллингом". Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, не стоит идти на прямой конфликт, но необходимо отвечать в той манере, в которой привык вести себя в сети миллиардер.

"Нужно быть выше этого. Без обид, без демонстрации слабости. Нужно Маску говорить: "Илон, когда речь идет о благородстве, о силе, о дружбе, то это не про деньги. А о том, что другу нужно помогать, когда друг в беде". И можно спросить, кто он: Майти Маус или Скрудж МакМаск, Iron Man или песик Путина?" — отметил Фесенко.

Политолог считает, что, высмеивая украинских политиков, которые просят у Запада оружие и деньги на помощь в войне против России, Маск действует неправильно. Он действует схоже с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Украина должна на это реагировать, но не начинать агрессивный конфликт с миллиардером.

"Это часть настроений в США, с которыми нам нужно работать", — сказал Фесенко.

Он отметил, что Маск не будет думать так же как украинцы. В его окружении могут быть люди с пророссийскими взглядами, которые на него влияют. Более того, Фесенко считает, что у миллиардера мало "интеллектуальной амуниции". У Маска и Трампа общее видение развязывания международных проблем. Также Маск боится войны.

"Когда все симпатизировали Украине, то он нам помогал. А потому начали работать страхи Маска касательно ядерной войне, начали, возможно, работать люди из окружения с пророссийскими взглядами и так далее. Он заигрывает и с Китаем, и с Россией иногда. Поэтому ждать от него, чтобы он думал так как мы — не нужно. Люди разные", — заявил Фесенко.

Илон Маск высмеял Владимира Зеленского в соцсетях: что известно

Напомним, что 2 октября Илон Маск высмеял Зеленского и попал в скандал. Бизнесмен высмеял украинского президента из-за его обращений к Западу относительно помощи и поддержки Украины.

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — подписал он фото с Зеленским.

Илон Маск высмеял Зеленского Фото: Скриншот

Затем в Верховной Раде отреагировали на пост Маска о Зеленском. В Украине не поняли сарказма Маска и возмутились его сообщением об украинском лидере. Одним из первых, кто не удержался и прокомментировал недлинное сообщение Маска стал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по завязки в д*рьме", — написал Стефанчук.

После этого в Офисе президента высказались про мем Маска о Зеленском. По словам Михаила Подоляка, все те, кто находятся в тысячах километров от эпицентра боевых действий не могут осознать всю силу ежедневных бомбардировок и криков детей.

"Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения", — заявил советник главы ОП.