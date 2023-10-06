Ложные похороны за $10 тысяч: как мошенники предлагают украинцам избежать мобилизации

Мошенники предлагают украинцам купить поддельные справки о смерти, чтобы избежать мобилизации. Некая компания обещает провести все официально и даже организовать фейковые похороны. Юристы считают, что реализовать такую схему невозможно.

Украинцам якобы предлагают купить фальшивое свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Некая компания в даркнете обещает за 10 тысяч долларов подделать справку о смерти со всеми сопровождающими документами, а также при необходимости организовать ложные похороны. Интересно, что скриншоты объявления распространяет именно российское издание "РИА новости".

"Вас приветствует команда Save your life. Оформляем и предоставляем официальное свидетельство о смерти, проводим по всем базам, надежным и проработанным алиби, сюжетной линией, у вас будет возможность выбрать желаемый способ ошибочной смерти. Проводим судмедэкспертизы, делаем полный пакет необходимых документов, выводов и справок. Проводим похороны официально", — пишут мошенники.

Также обещают предоставить родственникам "умершего" полный пакет документов для получения компенсации от государства.

"Таким образом, вы можете не идти на войну и получить деньги от государства", — говорится в объявлении.

По словам юриста Николая Максимова, реализовать подобную мошенническую схему невозможно, так как в ней должно быть задействовано большое количество людей и государственных структур, а за всеми объявлениями, связанными с уклонением от мобилизации, внимательно следят спецслужбы.

"Даже если это организовала преступная группа, которая наладила схему — хотя это невозможно — СБУ поймают их на первый или второй раз, так как подобные объявления, связанные с разными способами, как избежать мобилизации, проверяются спецслужбами. Поставить такую схему на поток просто невозможно. Кроме того, мошенники обещают сделать все официально — подделать огромное количество документов, провести все по базам. В схеме должно быть задействовано большое количество людей и государственных структур, поэтому, могу сказать по опыту, это либо мошенничество — возьмут половину денег и исчезнут, либо кто-то придумал схему, которую невозможно реализовать", — говорит Фокусу Максимов.

При этом просто подделать перечисленные документы возможно. И даже подать их в ЗАГС, ведь госструктура не проверяет дополнительно подлинность справок. Однако те, кто рискнут воспользоваться услугами мошенника, отправятся в тюрьму на пять лет с изъятием имущества за использование подделанных документов.

Напомним, в августе председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик рассказал про самые распространенные коррупционные схемы в ТЦК и СП, с помощью которых военнообязанные избегают мобилизации. А именно подделка справок о непригодности к военной службе и изготовление фальшивых документов для выезда за границу.

Также в июне стало известно, что через систему "Шлях" — предназначена для того, чтобы помогать волонтерам привозить из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ — за границу после начала полномасштабного вторжения в Украину выехали и не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных мужчин. Выезд обошелся в сумму от 3 до 7 тысяч долларов.